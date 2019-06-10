10 июня 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Апрель 2019
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Апрель 2019
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Апрель 2019
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Май 2019
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Апрель 2019
Это автоматическое сообщение.
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10 июня 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,06/65,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 1 коп., Cредний курс продажи упал...
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10 июня 2019 года 15:57
Глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров рекомендует Минэкономразвития пересмотреть показатели госпрограмм в рамках национальных проектов, а также практику включения объектов в федеральные адресные инвестиционные программы (ФАИПы).
В ходе обсуждения... читать дальше
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10 июня 2019 года 15:49
В мае 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 428 тыс. единиц, что на 12% меньше, чем в мае 2018 года, говорится в обзоре агентства "Автостат".
Лидером рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце... читать дальше
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10 июня 2019 года 15:40
Крупнейший международный туристический холдинг Thomas Cook ведет переговоры с китайской компанией Fosun International Limited о продаже своего туроператорского бизнеса, говорится в заявлении компании в понедельник.
"Thomas Cook подтверждает, что ведутся переговоры с... читать дальше
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10 июня 2019 года 15:31
Минфин РФ готов еще раз выйти на рынок евробондов в текущем году только на более выгодных условиях, чем в начале года, сообщил журналистам глава долгового департамента министерства Константин Вышковский.
"Мы будем размещаться, если будем, в целях того, чтобы условия... читать дальше
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10 июня 2019 года 15:30
Во вторник, 11 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3575,75 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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10 июня 2019 года 15:30
Во вторник, 11 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 80500,39 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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10 июня 2019 года 15:23
Белоруссия в этом году рассчитывает привлечь не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, заявила сегодня на пресс-конференции в Минске замминистра экономики Елена Перминова.
"Итоги 2018 года были очень позитивные - прямые иностранные инвестиции на... читать дальше
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10 июня 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1669 руб.
Минимальный курс евро составил 73,0475 руб., максимальный -... читать дальше
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10 июня 2019 года 15:06
Нулевая пошлина на экспорт пшеницы из России будет продлена сразу на 2 года - до 1 июля 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле,... читать дальше
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10 июня 2019 года 15:02
ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2767,62 (-22,49) руб./грамм; на серебро - 30,72 (-0,46) руб./грамм; на платину - 1664,4 (-14,73) руб./грамм; на палладий - 2816,36 (-0,31) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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10 июня 2019 года 14:58
Глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров предлагает пересмотреть действующий механизм стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.
"Мне кажется, что вот тот механизм, о котором вы говорите в целом - если цены высокие, то мы (бюджет) им... читать дальше
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10 июня 2019 года 14:49
Административные правонарушения должны быть разделены на категории, говорится в опубликованной на сайте правительства РФ концепции нового Кодекса об административных правонарушениях. От категории будут зависеть сроки давности привлечения к ответственности и максимально... читать дальше
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10 июня 2019 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,36 пункта (0,343%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2738,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2742,92 (+0,49%) пункта, минимальное... читать дальше
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10 июня 2019 года 14:38
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно выросли в понедельник благодаря позитивным событиям в торговой сфере.
Поддержку рынку оказало решение президента США Дональда Трампа отказаться от идеи введения пошлин в отношении Мексики. Кроме того,... читать дальше
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10 июня 2019 года 14:31
Правительство РФ предлагает отказаться от административных штрафов для органов государственной власти, местного самоуправления, казенных учреждений и государственных внебюджетных фондов как юридических лиц, свидетельствует концепция нового проекта Кодекса об административных... читать дальше
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