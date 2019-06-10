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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,2605 руб.
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10 июня 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,2605 руб.
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10 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 73,2605 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,03 коп.
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10 июня 2019 года 16:05
Суммарный объем трат наших соотечественников по картам Visa во время заграничного отпуска этим летом вырастет на 7% по сравнению с прошлым годом, прогнозирует компания Visa на основе анализа транзакционного поведения держателей карт Visa. При этом количество используемых за... читать дальше
.10 июня 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 64,06/65,48 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,06/65,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 1 коп., Cредний курс продажи упал...
.10 июня 2019 года 15:57
Глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров рекомендует Минэкономразвития пересмотреть показатели госпрограмм в рамках национальных проектов, а также практику включения объектов в федеральные адресные инвестиционные программы (ФАИПы). В ходе обсуждения... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:49
В мае 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 428 тыс. единиц, что на 12% меньше, чем в мае 2018 года, говорится в обзоре агентства "Автостат". Лидером рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:40
Крупнейший международный туристический холдинг Thomas Cook ведет переговоры с китайской компанией Fosun International Limited о продаже своего туроператорского бизнеса, говорится в заявлении компании в понедельник. "Thomas Cook подтверждает, что ведутся переговоры с... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:31
Минфин РФ готов еще раз выйти на рынок евробондов в текущем году только на более выгодных условиях, чем в начале года, сообщил журналистам глава долгового департамента министерства Константин Вышковский. "Мы будем размещаться, если будем, в целях того, чтобы условия... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:30
Во вторник, 11 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3575,75 млн руб.
Во вторник, 11 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3575,75 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:30
Во вторник, 11 июня, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 80500,39 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:23
Белоруссия в этом году рассчитывает привлечь не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, заявила сегодня на пресс-конференции в Минске замминистра экономики Елена Перминова. "Итоги 2018 года были очень позитивные - прямые иностранные инвестиции на... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1669 руб. Минимальный курс евро составил 73,0475 руб., максимальный -... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:06
Нулевая пошлина на экспорт пшеницы из России будет продлена сразу на 2 года - до 1 июля 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле,... читать дальше
.10 июня 2019 года 15:02
ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2767,62 (-22,49) руб./грамм; на серебро - 30,72 (-0,46) руб./грамм; на платину - 1664,4 (-14,73) руб./грамм; на палладий - 2816,36 (-0,31) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.10 июня 2019 года 14:58
Глава комитета Госдумы предлагает скорректировать механизм регулирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке
Глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров предлагает пересмотреть действующий механизм стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. "Мне кажется, что вот тот механизм, о котором вы говорите в целом - если цены высокие, то мы (бюджет) им... читать дальше
.10 июня 2019 года 14:49
Административные правонарушения должны быть разделены на категории, говорится в опубликованной на сайте правительства РФ концепции нового Кодекса об административных правонарушениях. От категории будут зависеть сроки давности привлечения к ответственности и максимально... читать дальше
.10 июня 2019 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,36 пункта (0,343%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2738,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2742,92 (+0,49%) пункта, минимальное... читать дальше
.10 июня 2019 года 14:38
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно выросли в понедельник благодаря позитивным событиям в торговой сфере. Поддержку рынку оказало решение президента США Дональда Трампа отказаться от идеи введения пошлин в отношении Мексики. Кроме того,... читать дальше
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