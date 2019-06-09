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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 65,0395 руб., евро - 73,2605 руб.
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В мае инфляция в России осталась на уровне 0,3%
Третий месяц инфляция в России держится на уровне 0,3%. В годовом выражении рост цен замедлился до 5,1%, сообщил Росстат. Динамика показателей совпала с прогнозами большинства аналитиков
 
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Тысячи россиян смогут получить более высокие пенсии, если Госдума одобрит законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий. Группа депутатов внесла его на рассмотрение коллег, пишет "Российская...
 
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По итогам 2018 года выплаты дивидендов российских публичных компаний составят рекордные за всю историю 3,13 трлн руб., свидетельствуют данные Национального рейтингового агентства (НРА). Основной рост идет за счет крупных госкомпаний. В расчет не...
 
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09 июня 2019 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 65,0395 руб., евро - 73,2605 руб.

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9 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 65,0395 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,45 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 73,2605 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,03 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Новосибирска на уровне "BB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Также был подтвержден краткосрочный РДЭ...    читать дальше
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09 июня 2019 года 09:55
Основные мероприятия по интеграции между РФ и Белоруссией предполагается реализовать в ближайшие 2-4 года
Основные мероприятия обновленной программы углубления интеграции между РФ и Белоруссией предполагается реализовать в ближайшие 2-4 года, в период до 2022-2023 годов, сказал журналистам министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам встречи с главой Минэкономразвития РФ...    читать дальше
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09 июня 2019 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 65,0395 руб., евро - 73,2605 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 65,0395 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,45 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 73,2605 руб. По сравнению с...
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08 июня 2019 года 17:15
К 2025 году продовольственный онлайн-рынок в России вырастет минимум вдвое - X5 Retail
Российский рынок онлайн-ритейла и доставки продуктов питания, который в настоящее время оценивается в 100 млрд рублей, к 2025 году вырастет минимум в два раза, прогнозирует крупнейшая в России розничная компания X5 Retail Group.

"Пока доля онлайн невелика, но она будет...    читать дальше
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08 июня 2019 года 16:41
Fitch подтвердило рейтинг ДВМП на уровне "RD"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в иностранной и национальной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт).

Как сообщается в пресс-релизе агентства,...    читать дальше
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08 июня 2019 года 15:58
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13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан" для ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) будут производиться в немецком Крефельде, ряд компонентов поставят российские предприятия, сообщили РЖД. "Как и предыдущие две партии, они ("Сапсаны") будут построены в Германии, в Крефельде....    читать дальше
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08 июня 2019 года 15:11
"Газпром", Wintershall и OMV получат 1,8 млрд руб. дивидендов от "Севернефтегазпрома"
Акционеры ОАО "Севернефтегазпром" на годовом собрании 4 июня приняли решение направить 1,84 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 2018 года, сообщает пресс-служба компании.

Именно такой объем чистой прибыли по РСБУ "Севернефтегазпром" получил в 2018 году, что в...    читать дальше
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08 июня 2019 года 14:37
"Роснефть" и "Ростех" договорились о сотрудничестве по ряду направлений
"Роснефть" и госкорпорация "Ростех" в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области развития рынка газомоторного топлива.

По условиям соглашения стороны подготовят пул проектов по дооснащению АЗС...    читать дальше
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08 июня 2019 года 13:56
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос единой валюты в рамках углубления интеграции
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос создания единой валюты в рамках переговоров по углублению интеграции в рамках Союзного государства, но это компетенция переговоров ЦБ и решения на уровне президентов двух стран, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по...    читать дальше
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08 июня 2019 года 13:49
Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания
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"Мы сейчас прорабатываем с McDonalds интересный концепт, где мы могли объединить наши клиентопотоки....    читать дальше
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08 июня 2019 года 13:27
Минфин в текущем году определится с направлениями инвестирования средств ФНБ свыше 7% ВВП
Определиться с направлениями инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх объема в 7% ВВП нужно уже в текущем году, в том числе сформировать критерии, по которым будут отбираться проекты для использования средств фонда внутри страны, сообщил журналистам...    читать дальше
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08 июня 2019 года 13:14
Силуанов: ФНС целесообразно вернуть право давать заключения по финансовым нарушениям в рамках уголовных дел
Норму, позволяющую Федеральной налоговой службе (ФНС) давать свои заключения в случае, если правоохранительные органы подозревают гражданина в налоговых нарушениях, целесообразно вернуть, считает первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

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08 июня 2019 года 12:58
ГК "Ростех" в настоящее время не планирует наращивать долю в "Объединенной вагонной компании"
ГК "Ростех" в настоящее время не планирует наращивать долю в ПАО "Объединенная вагонная компания" (ОВК). "Пока не собирались", - заявил вчера "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос, глава государственной корпорации Сергей Чемезов в кулуарах ПМЭФ-2019.

В конце...    читать дальше
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08 июня 2019 года 12:29
Минфин РФ рассматривает возможность еще одного выхода на рынок евробондов
Минфин РФ рассматривает возможность еще одного выхода на рынок евробондов, считает, что текущая конъюнктура позволяет занять на более выгодных условиях, чем в начале года, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ. "Действительно,...    читать дальше
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08 июня 2019 года 12:22
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НК "Роснефть" и SUEZ Groupe SAS в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по реализации совместного проекта в области рационального и устойчивого управления ресурсами.

Согласно сообщению "Роснефти", документ...    читать дальше
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08 июня 2019 года 12:15
Силуанов: сроки санации банков с участием ЦБ РФ должны быть ограничены
Сроки санации кредитных организаций с участием ЦБ РФ должны быть ограничены, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Здесь рассматривается вопрос, что санация ЦБ банков...    читать дальше
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