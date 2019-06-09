ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 65,0395 руб., евро - 73,2605 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 73,2605 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,03 коп.

9 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 65,0395 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,45 коп.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Новосибирска на уровне "BB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Также был подтвержден краткосрочный РДЭ... читать дальше

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Основные мероприятия обновленной программы углубления интеграции между РФ и Белоруссией предполагается реализовать в ближайшие 2-4 года, в период до 2022-2023 годов, сказал журналистам министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам встречи с главой Минэкономразвития РФ... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 65,0395 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,45 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 73,2605 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 73,2605 руб. По сравнению с...

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Российский рынок онлайн-ритейла и доставки продуктов питания, который в настоящее время оценивается в 100 млрд рублей, к 2025 году вырастет минимум в два раза, прогнозирует крупнейшая в России розничная компания X5 Retail Group. "Пока доля онлайн невелика, но она будет... "Пока доля онлайн невелика, но она будет... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в иностранной и национальной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт). Как сообщается в пресс-релизе агентства,... Как сообщается в пресс-релизе агентства,... читать дальше

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13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан" для ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) будут производиться в немецком Крефельде, ряд компонентов поставят российские предприятия, сообщили РЖД. "Как и предыдущие две партии, они ("Сапсаны") будут построены в Германии, в Крефельде.... читать дальше

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Акционеры ОАО "Севернефтегазпром" на годовом собрании 4 июня приняли решение направить 1,84 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 2018 года, сообщает пресс-служба компании. Именно такой объем чистой прибыли по РСБУ "Севернефтегазпром" получил в 2018 году, что в... Именно такой объем чистой прибыли по РСБУ "Севернефтегазпром" получил в 2018 году, что в... читать дальше

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"Роснефть" и госкорпорация "Ростех" в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области развития рынка газомоторного топлива. По условиям соглашения стороны подготовят пул проектов по дооснащению АЗС... По условиям соглашения стороны подготовят пул проектов по дооснащению АЗС... читать дальше

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Россия и Белоруссия обсуждают вопрос создания единой валюты в рамках переговоров по углублению интеграции в рамках Союзного государства, но это компетенция переговоров ЦБ и решения на уровне президентов двух стран, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по... читать дальше

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Сбербанк России и McDonalds прорабатывают возможность открытия совместных точек обслуживания, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "Мы сейчас прорабатываем с McDonalds интересный концепт, где мы могли объединить наши клиентопотоки.... "Мы сейчас прорабатываем с McDonalds интересный концепт, где мы могли объединить наши клиентопотоки.... читать дальше

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Определиться с направлениями инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх объема в 7% ВВП нужно уже в текущем году, в том числе сформировать критерии, по которым будут отбираться проекты для использования средств фонда внутри страны, сообщил журналистам... читать дальше

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Норму, позволяющую Федеральной налоговой службе (ФНС) давать свои заключения в случае, если правоохранительные органы подозревают гражданина в налоговых нарушениях, целесообразно вернуть, считает первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "По финансовым,... "По финансовым,... читать дальше

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ГК "Ростех" в настоящее время не планирует наращивать долю в ПАО "Объединенная вагонная компания" (ОВК). "Пока не собирались", - заявил вчера "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос, глава государственной корпорации Сергей Чемезов в кулуарах ПМЭФ-2019. В конце... В конце... читать дальше

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Минфин РФ рассматривает возможность еще одного выхода на рынок евробондов, считает, что текущая конъюнктура позволяет занять на более выгодных условиях, чем в начале года, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ. "Действительно,... читать дальше

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НК "Роснефть" и SUEZ Groupe SAS в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по реализации совместного проекта в области рационального и устойчивого управления ресурсами. Согласно сообщению "Роснефти", документ... Согласно сообщению "Роснефти", документ... читать дальше

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Сроки санации кредитных организаций с участием ЦБ РФ должны быть ограничены, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Здесь рассматривается вопрос, что санация ЦБ банков... "Здесь рассматривается вопрос, что санация ЦБ банков... читать дальше

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