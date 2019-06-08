ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 65,0395 руб., евро - 73,2605 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 73,2605 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,03 коп.

8 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 65,0395 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,45 коп.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,36 пункта (0,05%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2729,61 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 31167,709 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 40,709 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9712 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 476 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3679 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3369 руб., максимальный - 9,384... Минимальный курс юаня составил 9,3369 руб., максимальный - 9,384... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3734 руб. Минимальный курс евро составил 73,19 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,19 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в умеренном плюсе благодаря подъему нефти и мировых фондовых площадок В Азии сегодня преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, Китай и Гонконг не работают в связи с праздником - Фестиваль драконьих лодок). В зеленой зоне... В Азии сегодня преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, Китай и Гонконг не работают в связи с праздником - Фестиваль драконьих лодок). В зеленой зоне... читать дальше

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Объем собранных премий по страхованию имущества физических лиц в первом квартале 2019 года вырос на 8,1%, юридических лиц, напротив, сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из статистических данных Банка России. Всего по страхованию... Всего по страхованию... читать дальше

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Пошлины, подготовленные США против Мексики, вступят в силу, несмотря на прогресс в переговорах двух сторон, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс. "Наша позиция не изменилась. Они (мексиканцы) добились большого прогресса. Наши встречи... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" в рамках оферты приобрело 109,143 тыс. облигаций 18-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Согласно сообщению, на эмиссионном счету эмитента находилось 14... Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Согласно сообщению, на эмиссионном счету эмитента находилось 14... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" и "КазМунайГаз" (КМГ) в рамках ПМЭФ подписали соглашение о принципах по участку I-P-2, расположенному в казахстанском секторе Каспийского моря. Соглашение предполагает, что стороны проведут переговоры для получения прав недропользования на указанном блоке.... Соглашение предполагает, что стороны проведут переговоры для получения прав недропользования на указанном блоке.... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут на торгах в пятницу, инвесторы оценивают статданные по рынку труда США и следят за развитием ситуации во внешней торговле. Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 75 тыс. человек.... Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 75 тыс. человек.... читать дальше

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Россия в 2018 году экспортировала вооружение и военную технику общей стоимостью $13,7 млрд, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. "Рособоронэкспорт в 2018 году поставил рекорд - $13,7 млрд, на эту сумму была продана техника за рубеж", - заявил Чемезов в пятницу... "Рособоронэкспорт в 2018 году поставил рекорд - $13,7 млрд, на эту сумму была продана техника за рубеж", - заявил Чемезов в пятницу... читать дальше

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Буровая компания "Евразия" установила ставку 1-го купона 4-летних облигаций объемом 10 млрд рублей на уровне 8,40% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел в пятницу. В... Сбор заявок на облигации прошел в пятницу. В... читать дальше

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"Газпром нефть" создаст первый в отрасли Центр управления производством для собственных нефтеперерабатывающих заводов. Будущий Центр обеспечит переход от управления отдельными установками и комплексами к предиктивному управлению технологическими цепочками. Внедрение решений для... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин надеется на прозрачное, понятное расследование "дела Калви" и справедливое решение. Он напомнил, что Майклу Калви инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей, в то время как "некоторые, в том числе многие здесь присутствующие его российские партнеры,... читать дальше

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае выросло на 2% - до 2182 установки против 2140 в апреле, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Рост зафиксирован впервые за три месяца. При этом майский уровень на 86 выше... читать дальше

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