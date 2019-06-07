Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,9712 руб.

7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9712 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,745 руб., максимальный - 65,1525 руб. К этому времени было заключено 20716 сделок. Объем торгов составил 142352,94 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,865 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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