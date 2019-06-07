07 июня 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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7 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 10.06 по 16.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|10.06.2019
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Апрель 2019
|10.06.2019
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Апрель 2019
|10.06.2019
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Апрель 2019
|10.06.2019
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Май 2019
|10.06.2019
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Апрель 2019
|11.06.2019
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Май 2019
|11.06.2019
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Апрель 2019
|11.06.2019
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Май 2019
|12.06.2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Май 2019
|12.06.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 июня
|12.06.2019
|21:00
|Бюджет США
|Май 2019
|13.06.2019
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Май 2019
|13.06.2019
|11:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|I квартал 2019
|13.06.2019
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Апрель 2019
|13.06.2019
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Апрель 2019
|13.06.2019
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Май 2019
|13.06.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 июня
|13.06.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 мая по 01 июня
|14.06.2019
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Май 2019
|14.06.2019
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Апрель 2019
|14.06.2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Май 2019
|14.06.2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Апрель 2019
|14.06.2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Май 2019
|14.06.2019
|16:15
|Промышленное производство в США
|Май 2019
|14.06.2019
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Апрель 2019
|14.06.2019
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Июнь 2019
Это автоматическое сообщение.
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07 июня 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 10.06 по 16.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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Это автоматическое сообщение.
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Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на...
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07 июня 2019 года 16:30
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Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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Эмитент
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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