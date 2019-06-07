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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,2188 руб.
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07 июня 2019 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,2188 руб.

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7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 26 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2188 руб.

Минимальный курс евро составил 73,1325 руб., максимальный - 73,3175 руб. Было заключено 3442 сделки. Объем торгов составил 16749,75 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,245 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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