Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 июня

7 июня. FINMARKET.RU -РФ с 8 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2790,11 (-13,27) руб./грамм; на серебро - 31,18 (-0,19) руб./грамм; на платину - 1679,13 (-13,41) руб./грамм; на палладий - 2816,67 (+16,75) руб./грамм.

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Президент РФ Владимир Путин надеется на прозрачное, понятное расследование "дела Калви" и справедливое решение. Он напомнил, что Майклу Калви инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей, в то время как "некоторые, в том числе многие здесь присутствующие его российские партнеры,... читать дальше

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае выросло на 2% - до 2182 установки против 2140 в апреле, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Рост зафиксирован впервые за три месяца. При этом майский уровень на 86 выше... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1843 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9878 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,825 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,825 руб.,... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-19 в размере 6,1% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 19-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2014 года.... РЖД разместили 19-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2014 года.... читать дальше

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Отношения России и Китая носят стратегический характер, обеспечивая мировую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас такой глубины и широты отношений, как с Китаем, нет ни с одной страной мира на сегодняшний день. Мы действительно в полном смысле этого слова... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 10.06 по 16.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Фунт стерлингов может подешеветь до двухлетнего минимума в том случае, если новым британским премьер-министром станет сторонник "жесткого" Brexit, считают аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. В мае этого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила,... В мае этого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила,... читать дальше

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В понедельник, 10 июня, в Германии, Франции праздник - Троицын день. В среду, 12 июня, в России праздник - День принятия Декларации о государственном суверенитете Россисйской Федерации. В среду, 12 июня, в России праздник - День принятия Декларации о государственном суверенитете Россисйской Федерации. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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На долю 10 лидеров среди российских страховых компаний по сбору премий пришлось 71,8% в первом квартале 2019 года, тогда как в январе-марте 2018 года этот показатель составлял 65,7%, что говорит об увеличении концентрации этого сектора, следует из отчетности Банка России по... читать дальше

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Американский Ford ведет переговоры о продаже своих заводов в РФ с несколькими автопроизводителями, сообщил журналистам председатель правления Ford Europe Стивен Армстронг в кулуарах ПМЭФ-2019. "Мы открыты для переговоров о возможной продаже заводов другим компаниям. Я не могу... читать дальше

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Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в мае 2019 года увеличился на 0,8% и составил на 1 июня $495,232 млрд по сравнению с $491,088 млрд на 1 мая, следует из информации на сайте ЦБ РФ. В январе-мае резервы выросли на 5,7%. Стоимость монетарного золота в... Стоимость монетарного золота в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 8 по 14 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на...

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В течение ближайшей недели с 8 по 14 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 82 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 8 по 14 июня ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Странам ОПЕК+ нужно продлить ограничения по нефтедобыче, причем об увеличении нефтедобычи не стоит и задумываться, считает министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. "Продление ограничений - наиболее вероятная опция для стран ОПЕК+. Причины заключаются в факторах... "Продление ограничений - наиболее вероятная опция для стран ОПЕК+. Причины заключаются в факторах... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-213 на 22 млрд 224,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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