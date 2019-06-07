ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 65,0395 руб.

7 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 65,0395 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,45 коп.

.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отрицает возможность переподчинения Росстата его ведомству, но убежден, что Росстат точно не должен подчиняться экономическим министерствам. В интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского Международного экономического форума Кудрин признал,... читать дальше

.

Федеральная резервная система (ФРС) США не станет менять размер базовой процентной ставки в текущем году, полагает международное рейтинговое агентство Fitch. "Мы по-прежнему уверены, что американская экономика продолжит расти", - заявил глава отдела суверенных рейтингов Fitch... читать дальше

.

Правительство РФ выделит более 300 млрд рублей на программу по созданию комфортной городской среды, заявил вице-премьер Виталий Мутко. "Впервые правительство начало выделять бюджетные федеральные деньги на эту работу. Более 300 млрд рублей мы потратим за эти годы на... "Впервые правительство начало выделять бюджетные федеральные деньги на эту работу. Более 300 млрд рублей мы потратим за эти годы на... читать дальше

.

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов удивился, что "ЛУКОЙЛ", получающий налоговые льготы в РФ, инвестировал в шельф на Конго, призвал компании, имеющие преференции, инвестировать внутри страны. "Меня всегда беспокоит - к Александру Николаевичу... "Меня всегда беспокоит - к Александру Николаевичу... читать дальше

.

Объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) превысил 5 млрд рублей, сообщила директор департамента Национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В конце января к системе подключились первые банки, на... В конце января к системе подключились первые банки, на... читать дальше

.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает самой большой проблемой российского бизнеса размытое понимание полномочий силовых структур, и дело основателя Baring Vostok Майкла Калви тому подтверждение. "Проблема с размытыми границами, что является преступлением, а что... "Проблема с размытыми границами, что является преступлением, а что... читать дальше

.

В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы растут, как и фьючерсы на американские фондовые индикаторы, на ожиданиях публикации данных о числе рабочих мест и безработице в США в мае. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:45 мск... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:45 мск... читать дальше

.

"Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках на Украину по сниженной на 25% цене, что дешевле, чем по реверсу. "Самым главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер... "Самым главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,44 пункта (0,163%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2732,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2743,11 (+0,54%) пункта,... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ в части обнуления НДС на авиаперевозки в обход Москвы, документ от 6 июня опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 23 мая и... Закон был принят Госдумой 23 мая и... читать дальше

.

АФК "Система" подписало обязывающую документацию о покупке у инвесткомпании Marathon Group долей в фармацевтических компаниях "Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" и "Биоком". Церемония подписания состоялась на ПМЭФ-2019, говорится в сообщении... Церемония подписания состоялась на ПМЭФ-2019, говорится в сообщении... читать дальше

.

Минимальное значение за неделю (с 31 мая по 7 июня) - 65,6432 руб. за доллар, максимальное значение - 66,1753 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,23 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,5/73,97 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал на 29...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,58/65,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 4 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,25/65,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 3 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Сроки отключения горячей воды в России могут быть сокращены, и проводиться раз в несколько лет, сообщил в интервью "Интерфаксу" замглавы Минстроя Максим Егоров. По его словам, совсем избежать отключения горячей воды и тепла невозможно. "Это связано с определенным... По его словам, совсем избежать отключения горячей воды и тепла невозможно. "Это связано с определенным... читать дальше

.