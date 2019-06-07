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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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07 июня 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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7 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Баланс счета текущих операций Германии Апрель 2019
09:00 Внешнеторговый баланс Германии Апрель 2019
09:00 Промышленное производство в Германии Апрель 2019
09:45 Внешнеторговый баланс Франции Апрель 2019
09:45 Промышленное производство во Франции Апрель 2019
11:00 Объемы розничных продаж в Италии Апрель 2019
15:30 Безработица в Канаде Май 2019
15:30 Данные с рынка труда США Май 2019
15:30 Запасы на оптовых складах США Апрель 2019

Это автоматическое сообщение.


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На начало...    читать дальше
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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Выпуск

Размер выплат, всего

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Показатель в четвертом квартале...    читать дальше
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Ставки ипотечного кредитования в США опустились по итогам шестой недели подряд и находятся на минимуме с сентября 2017 года.

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Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600...    читать дальше
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