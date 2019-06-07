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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар меняется слабо, инвесторы ждут данных о числе рабочих мест и безработице в США в мае. К 9:21 мск пара евро-доллар торговалась на уровне $1,1266 против $1,1276 по итогам предыдущих торгов. К 9:21 мск пара евро-доллар торговалась на уровне $1,1266 против $1,1276 по итогам предыдущих торгов. Курс доллара к иене составил... Курс доллара к иене составил... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 июня составили по Российской Федерации 2159,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1876,2 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Инфляция в РФ в годовом выражении в летние месяцы может продемонстрировать быстрое замедление на фоне начавшегося удешевления плодоовощной продукции и более низкой индексации тарифов с 1 июля, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Петербургского... читать дальше

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Правительство пока не видит предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями по стабилизации топливного рынка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. "Пока, исходя из тех решений, что приняты в правительстве, исходя из той ситуации, что существует на бирже, на... "Пока, исходя из тех решений, что приняты в правительстве, исходя из той ситуации, что существует на бирже, на...

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Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу, следуя за динамикой американского рынка, поднявшегося накануне на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 0,6%, за эту неделю индикатор... Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 0,6%, за эту неделю индикатор... читать дальше

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Добыча нефти в России падает сильнее, чем требует сделка ОПЕК+, из-за ремонтов и частично из-за ситуации "Дружбой", сообщил вчера журналистам глава Минэнерго Александр Новак. "Во-первых, это связано с тем, что компании вышли на ремонт в большей степени, и в том числе... "Во-первых, это связано с тем, что компании вышли на ремонт в большей степени, и в том числе... читать дальше

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Текущие прогнозы по ценам на нефть в $63,4 за баррель и среднегодовому курсу доллара в 65,1 руб. на 2019 год являются актуальными, но ухудшение внешней ситуации несет определенные риски, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах Петербургского... читать дальше

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Торги в четверг американский рынок акций завершил ростом после появления в СМИ информации о том, что США могут отложить планируемое введение 5-процентной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 181,09 пункта (0,71%)... Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 181,09 пункта (0,71%)... читать дальше

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Нефть подорожала вчера на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты. Поддержку рынку ближе к концу сессии в четверг оказала появившаяся в СМИ информация о том, что США могут отложить планируемое введение 5-процентной пошлины для всех товаров, поступающих из... читать дальше

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Зампред правительства РФ Татьяна Голикова считает, что ставить вопрос о выводе страховщиков за рамки системы обязательного медицинского страхования (ОМС) не нужно. Как сообщила она на конференции в рамках ПМЭФ-2019, вместо этого предлагается обсудить пять изменений, внедрение... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 87146,78 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 3592,47 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США в первом квартале 2019 года увеличилась на $4,69 трлн и достигла $108,6 трлн, обновив рекордный максимум, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС). Показатель в четвертом квартале... Показатель в четвертом квартале... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США опустились по итогам шестой недели подряд и находятся на минимуме с сентября 2017 года. Как сообщается в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке за... Как сообщается в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке за... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились без единой динамики, трейдеры анализировали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и прогноз регулятора в отношении ставок. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600... читать дальше

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