07 июня 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
7 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Апрель 2019
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Апрель 2019
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Апрель 2019
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Апрель 2019
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Апрель 2019
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Апрель 2019
|15:30
|Безработица в Канаде
|Май 2019
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Май 2019
|15:30
|Запасы на оптовых складах США
|Апрель 2019
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
07 июня 2019 года 09:32
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар меняется слабо, инвесторы ждут данных о числе рабочих мест и безработице в США в мае.
К 9:21 мск пара евро-доллар торговалась на уровне $1,1266 против $1,1276 по итогам предыдущих торгов.
Курс доллара к иене составил... читать дальше
.
07 июня 2019 года 09:28
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 июня составили по Российской Федерации 2159,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1876,2 млрд руб.
На начало... читать дальше
.
07 июня 2019 года 09:22
Инфляция в РФ в годовом выражении в летние месяцы может продемонстрировать быстрое замедление на фоне начавшегося удешевления плодоовощной продукции и более низкой индексации тарифов с 1 июля, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Петербургского... читать дальше
.
07 июня 2019 года 09:15
Правительство пока не видит предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями по стабилизации топливного рынка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Пока, исходя из тех решений, что приняты в правительстве, исходя из той ситуации, что существует на бирже, на...
.
07 июня 2019 года 09:07
Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу, следуя за динамикой американского рынка, поднявшегося накануне на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 0,6%, за эту неделю индикатор... читать дальше
.
07 июня 2019 года 09:00
Добыча нефти в России падает сильнее, чем требует сделка ОПЕК+, из-за ремонтов и частично из-за ситуации "Дружбой", сообщил вчера журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
"Во-первых, это связано с тем, что компании вышли на ремонт в большей степени, и в том числе... читать дальше
.
07 июня 2019 года 08:53
Текущие прогнозы по ценам на нефть в $63,4 за баррель и среднегодовому курсу доллара в 65,1 руб. на 2019 год являются актуальными, но ухудшение внешней ситуации несет определенные риски, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах Петербургского... читать дальше
.
07 июня 2019 года 08:46
Торги в четверг американский рынок акций завершил ростом после появления в СМИ информации о том, что США могут отложить планируемое введение 5-процентной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 181,09 пункта (0,71%)... читать дальше
.
07 июня 2019 года 08:40
Нефть подорожала вчера на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты. Поддержку рынку ближе к концу сессии в четверг оказала появившаяся в СМИ информация о том, что США могут отложить планируемое введение 5-процентной пошлины для всех товаров, поступающих из... читать дальше
.
07 июня 2019 года 08:34
Зампред правительства РФ Татьяна Голикова считает, что ставить вопрос о выводе страховщиков за рамки системы обязательного медицинского страхования (ОМС) не нужно. Как сообщила она на конференции в рамках ПМЭФ-2019, вместо этого предлагается обсудить пять изменений, внедрение... читать дальше
.
07 июня 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
07 июня 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 87146,78 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
07 июня 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 3592,47 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
07 июня 2019 года 08:26
Чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США в первом квартале 2019 года увеличилась на $4,69 трлн и достигла $108,6 трлн, обновив рекордный максимум, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС).
Показатель в четвертом квартале... читать дальше
.
07 июня 2019 года 08:18
Ставки ипотечного кредитования в США опустились по итогам шестой недели подряд и находятся на минимуме с сентября 2017 года.
Как сообщается в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке за... читать дальше
.
07 июня 2019 года 08:11
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились без единой динамики, трейдеры анализировали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и прогноз регулятора в отношении ставок.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600... читать дальше
.