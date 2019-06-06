Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,1726 руб.

6 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,1726 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,01 руб., максимальный - 65,3325 руб. Было заключено 9913 сделок. Объем торгов составил 47841,06 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,12 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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