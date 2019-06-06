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06 июня 2019 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,2214 руб.

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6 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2214 руб.

Минимальный курс евро составил 73,065 руб., максимальный - 73,4 руб. Было заключено 3048 сделок. Объем торгов составил 16466,76 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,3725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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