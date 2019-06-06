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Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги в четверг, при этом максимальное падение продемонстрировали китайские индикаторы в преддверии длинных выходных. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,3%, более широкий... Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,3%, более широкий... читать дальше

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О "ДОМ.РФ" завершило размещение облигаций серии 001P-06R объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на 20-летние бонды проходил 28 мая, спрос на облигации составил 38 млрд рублей. Сбор заявок на 20-летние бонды проходил 28 мая, спрос на облигации составил 38 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,9% годовых, к... Ставка 1-го купона установлена в размере 7,9% годовых, к... читать дальше

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Китайский автопроизводитель Great Wall Motor намерен вложить 27 млрд рублей во вторую очередь автомобильного завода на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области, сообщила пресс-служба областного правительства. По информации пресс-службы, министр... По информации пресс-службы, министр... читать дальше

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"КАМАЗ" может скорректировать прогноз своих продаж в РФ на 2019 год по итогам полугодия, видит сложности с экспортом, заявил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). "Мы до августа выполняем... "Мы до августа выполняем... читать дальше

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-май 2019 года перечислила в бюджет 2 трлн 277,76 млрд рублей, сообщил глава ФТС России Владимир Булавин журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019. За январь-май 2018 года в бюджет РФ было перечислено 2 трлн 139,89 млрд... За январь-май 2018 года в бюджет РФ было перечислено 2 трлн 139,89 млрд... читать дальше

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Средний показатель роста потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле 2019 года увеличился до 2,5% в годовом выражении по сравнению с 2,3% в марте. Рост показателя стал максимальным с ноября прошлого... читать дальше

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Супермаркеты "Перекресток" предоставят покупателям возможность покупать продукты в рассрочку - специальную цифровую карту сеть выпустит в партнерстве с БКС банком. Соответствующее соглашение о сотрудничестве X5 Retail Group (владелец "Перекрестка") подписала с БКС... Соответствующее соглашение о сотрудничестве X5 Retail Group (владелец "Перекрестка") подписала с БКС... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в 1-м квартале снизилась на 31% (год к году), до 16,5 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA сократилась на 6,8%, до 29,6 млрд руб. EBITDA сократилась на 6,8%, до 29,6 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 99,5 млрд руб., увеличившись на 1%. За первые... Выручка за отчетный период составила 99,5 млрд руб., увеличившись на 1%. За первые... читать дальше

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ЦБ РФ, владеющий 11,78% акций "Московской биржи", пока не планирует выходить из ее капитала, сторонников этой идеи практически нет, сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Сейчас нет в... читать дальше

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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2019 года упали на 6,7% - до 137,624 тыс. машин по сравнению со 147,525 тыс. в мае 2018 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. В апреле продажи снизились на 2,7%, в марте показатель... читать дальше

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Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что, несмотря на низкий рост в первом квартале, по итогам 2019 года рост российской экономики может превысить официальный прогноз правительства в 1,3%. Инфляция по итогам 2019 года, по его мнению, может оказаться ниже... Инфляция по итогам 2019 года, по его мнению, может оказаться ниже... читать дальше

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что национальный проект "Цифровая экономика" в случае его воплощения в жизнь сможет оказать наибольшее влияние на развитие экономики России. "Я думаю, с точки зрения влияния в случае его выполнения, "Цифровая... "Я думаю, с точки зрения влияния в случае его выполнения, "Цифровая... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,91 пункта (0,737%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2721,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2731,73 (+1,11%) пункта,... читать дальше

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Минэкономразвития планирует в начале осени внести в правительство новый трехлетний план приватизации на 2020-2022 годы, в который войдут "Совкомфлот", "Кристалл" (смоленский завод по обработке драгкамней), Махачкалинский морской флот, сообщила журналистам замглавы... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в среду снизило суверенный рейтинг Мексики с "ВВВ+" до "ВВВ" со "стабильным" прогнозом, тогда как агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга страны со "стабильного" до "негативного", сообщается в пресс-релизах... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 30 мая по 6 июня) - 65,7157 руб. за доллар, максимальное значение - 66,1753 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,15 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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