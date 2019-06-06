.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,369 руб.
.
06 июня 2019 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,369 руб.
|0
6 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 73,369 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,49 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 июня 2019 года 19:57
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 июня снизилась на 0,24% и составила 44376,578 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44376,578 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 104,752 млрд руб., или на...
.05 июня 2019 года 19:55
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,45 пункта (0,164%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2701,84 пункта. К... читать дальше
.05 июня 2019 года 19:39
Сбербанк России утвердил выпуски облигаций серий 001СУБ-01R и 002СУБ-01R общим объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Бонды будут размещены по закрытой подписке. Объем обеих серий составляет 2,5 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10... читать дальше
.05 июня 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3976 руб. Минимальный курс евро составил 73,24 руб.,... читать дальше
.05 июня 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,1065 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 930 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,1065 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.05 июня 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4045 руб. Минимальный курс юаня составил 9,39 руб., максимальный - 9,4353... читать дальше
.05 июня 2019 года 19:10
Россия и Китай считают недопустимыми политический диктат и валютный шантаж в международной торговле. "Стороны намерены выступать против политического диктата и валютного шантажа в международном торгово-экономическом сотрудничестве, осуждать стремление отдельных стран к... читать дальше
.05 июня 2019 года 19:06
Сбербанк завершил размещение дополнительного выпуска облигаций серии 001Р-78R объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на допвыпуск начался в 10:00 МСК 28 мая и закончился в 15:00 МСК 30 мая. Цена размещения составила... читать дальше
.05 июня 2019 года 19:05
Рынок акций РФ завершил торги в среду в минусе на фоне упавших нефтяных цен и позитива на мировых фондовых площадках.. В среду выросли фондовые индексы Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,8%, китайский Shanghai Composite остался на уровне вторника). В... читать дальше
.05 июня 2019 года 19:00
Нефтяной рынок ускорил падение вечером в среду на данных о скачке запасов топлива в США на прошлой неделе. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 мск подешевели на $2,02 (3,26%) - до $59,95 за баррель. Котировки упали ниже $60 за баррель... читать дальше
.05 июня 2019 года 18:58
Британский ЦБ ускорит рассмотрение планов банков по переходу на новые индикаторы процентных ставок взамен широко использовавшейся ранее LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения). Заместитель управляющего Банка Англии Дэвид Рамсден заявил в среду, что сейчас... читать дальше
.05 июня 2019 года 18:53
ЦБ РФ сохранил антициклическую надбавку и коэффициенты риска по ипотечным и потребительским кредитам
Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов, а также оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по... читать дальше
.05 июня 2019 года 18:49
Россия и Китай будут расширять практику расчетов в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. Только что заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение... читать дальше
.05 июня 2019 года 18:47
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций АО "ДОМ.РФ" серии 001P-06R объемом 25 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "ДОМ.РФ". По причине... читать дальше
.05 июня 2019 года 18:44
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) инвестируют в создание Российско-китайского научно-технического инновационного фонда с целевым объемом капитала в $1 млрд, сообщил РФПИ. Соответствующие... читать дальше
.05 июня 2019 года 18:40
Рост ВВП РФ во втором квартале ускорится, замедление в начале года до 0,5% носило временный характер, говорится в комментариях ЦБ об экономике. "Банк России рассматривает замедление роста ВВП в I квартале 2019 г. как временное. Динамика показателей экономической... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.