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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 65,1243 руб.
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ВБ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году
Всемирный банк ухудшил прогноз рост мировой экономики по итогам 2019 года до 2,6% с 2,9%, ожидавшихся в январе. Для России прогноз понижен до 1,2%. При этом на 2020-2021 годы банк сохранил прогноз на уровне 1,8%
 
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Мобильная связь начала дорожать
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, пишет "Коммерсант". Последний раз рост цен фиксировался...
 
Ужесточился контроль за зарубежными счетами российских компаний
Суровость российского валютного законодательства – одна из самых волнующих тем российских экспортеров и международных компаний. О необходимости его смягчения неоднократно говорили и сами власти. В конце мая первый вице-премьер – министр финансов...
 
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06 июня 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 65,1243 руб.

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6 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июня, составляет 65,1243 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,71 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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05 июня 2019 года 19:55
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05 июня 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,4045 руб.
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Минимальный курс юаня составил 9,39 руб., максимальный - 9,4353...    читать дальше
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05 июня 2019 года 19:10
Москва и Пекин выступают против диктата и шантажа в международной торговле
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"Стороны намерены выступать против политического диктата и валютного шантажа в международном торгово-экономическом сотрудничестве, осуждать стремление отдельных стран к...    читать дальше
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05 июня 2019 года 19:06
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Цена размещения составила...    читать дальше
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В среду выросли фондовые индексы Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,8%, китайский Shanghai Composite остался на уровне вторника).

В...    читать дальше
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05 июня 2019 года 19:00
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Заместитель управляющего Банка Англии Дэвид Рамсден заявил в среду, что сейчас...    читать дальше
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Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов, а также оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по...    читать дальше
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05 июня 2019 года 18:49
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"Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. Только что заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение...    читать дальше
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05 июня 2019 года 18:47
АКРА присвоило выпуску облигаций ДОМ.РФ на 25 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций АО "ДОМ.РФ" серии 001P-06R объемом 25 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "ДОМ.РФ". По причине...    читать дальше
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05 июня 2019 года 18:44
РФПИ и CIC инвестируют $1 млрд в создание научно-технического фонда
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) инвестируют в создание Российско-китайского научно-технического инновационного фонда с целевым объемом капитала в $1 млрд, сообщил РФПИ.

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Рост ВВП РФ во втором квартале ускорится, замедление в начале года до 0,5% носило временный характер, говорится в комментариях ЦБ об экономике.

"Банк России рассматривает замедление роста ВВП в I квартале 2019 г. как временное. Динамика показателей экономической...    читать дальше
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