Запасы нефти в США выросли за период с 24 мая по 31 мая на 6771 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3205 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 3205 тыс. баррелей и составили 234,149 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

5 июня. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 6771 тыс. баррелей - до 483,264 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Россия и Китай считают недопустимыми политический диктат и валютный шантаж в международной торговле. "Стороны намерены выступать против политического диктата и валютного шантажа в международном торгово-экономическом сотрудничестве, осуждать стремление отдельных стран к... "Стороны намерены выступать против политического диктата и валютного шантажа в международном торгово-экономическом сотрудничестве, осуждать стремление отдельных стран к... читать дальше

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Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов, а также оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по... читать дальше

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Россия и Китай будут расширять практику расчетов в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. Только что заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение... "Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. Только что заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение... читать дальше

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Рост ВВП РФ во втором квартале ускорится, замедление в начале года до 0,5% носило временный характер, говорится в комментариях ЦБ об экономике. "Банк России рассматривает замедление роста ВВП в I квартале 2019 г. как временное. Динамика показателей экономической... "Банк России рассматривает замедление роста ВВП в I квартале 2019 г. как временное. Динамика показателей экономической... читать дальше

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