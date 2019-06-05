Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,0822 руб.

5 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0822 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,95 руб., максимальный - 65,2175 руб. Было заключено 10143 сделки. Объем торгов составил 46151,56 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,08 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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