Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,3353 руб.

5 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 543 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3353 руб.

Минимальный курс евро составил 73,26 руб., максимальный - 73,4125 руб. Было заключено 2807 сделок. Объем торгов составил 11135,16 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,3025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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