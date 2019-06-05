Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 344,3 млрд руб.

5 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 июня по данным на начало операционного дня выросло до 344,3 млрд руб.

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Евросоюз приступил к процессу модернизации существующего режима контроля над экспортом, передачей, посредничеством, технической помощью и транзитом товаров двойного назначения, сообщила в среду пресс-служба Совета ЕС. Постпреды государств-членов ЕС в Брюсселе... Постпреды государств-членов ЕС в Брюсселе... читать дальше

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С начала года столичное метро и Московское центральное кольцо перевезли на 22,1 млн пассажиров больше, чем годом ранее за аналогичный период, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки. "С начала года пассажиропоток метро и МЦК вырос на 2,1% - всего перевезено более... "С начала года пассажиропоток метро и МЦК вырос на 2,1% - всего перевезено более... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-211 на 21 млрд 80,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Минфин РФ предлагает увеличить для госкомпаний долю закупок у субъектов МСП до 20% с 18% в настоящее время, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Сам документ предусматривает... Сам документ предусматривает... читать дальше

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Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию продлила действие нулевой ввозной таможенной пошлины на пшеницу, говорится в сообщении Минэкономразвития. "Принято решение о продлении срока действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу.... "Принято решение о продлении срока действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу.... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,48 пункта (0,055%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2704,81 пункта. Максимальное... читать дальше

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ВТБ вновь подтвердил намерение вернуться к выплате дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли. Сокращение дивидендных выплат за 2018 год до 15% от прибыли является разовым решением, связанным с необходимостью создать буферы капитала в рамках требований "Базеля 3",... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в мае практически не изменились, ценовые ожидания предприятий на ближайшие месяцы продолжили снижение, однако его темп замедлился, сообщается в информационно-аналитическом комментарии, опубликованном на сайте ЦБ РФ. По мнению экспертов, такая... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,31/65,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 8 коп., Cредний курс продажи упал...

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За период с 28 мая по 3 июня 2019 года потребительские цены в России не изменились, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На семи предыдущих неделях инфляция составляла по 0,1%. Нулевая инфляция последний раз была зафиксирована на неделе... На семи предыдущих неделях инфляция составляла по 0,1%. Нулевая инфляция последний раз была зафиксирована на неделе... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АО "Роснано" серии БО-002P-01 объемом 4,5 млрд рублей рейтинг на уровне "ruАА", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне... Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне... читать дальше

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"Азбука вкуса" проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии БО-П01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей в третьей декаде июня, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Диапазон ставки 1-го купона будет объявлен... Диапазон ставки 1-го купона будет объявлен... читать дальше

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Российские телекоммуникационные компании в целом имеют достаточные возможности, чтобы справиться с регулятивным давлением, если будут придерживаться взвешенного подхода к осуществлению выплат акционерам и управлению левериджем, сообщается в обзоре международного рейтингового... читать дальше

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Продажи автомобилей Lada в РФ в мае подросли на 0,4% - до 28,739 тыс. шт., говорится в сообщении АО "АвтоВАЗ". В январе-мае 2019 года в России было реализовано 143,418 тыс. автомобилей Lada, что на 3,6% больше, чем за пять месяцев 2018 года. Как отмечается в сообщении,... Как отмечается в сообщении,... читать дальше

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Россия показала устойчивость к внешним ограничениям, но санкции, особенно со стороны США, - это надолго, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин. "К сожалению, приходится констатировать, что геополитическая напряженность вокруг нашей страны не... "К сожалению, приходится констатировать, что геополитическая напряженность вокруг нашей страны не... читать дальше

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ГК "Автотор" планирует подписать с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК) в начале июля, сообщил основатель холдинга Владимир Щербаков журналистам в среду. "Вопрос СПИКа обсуждается. На 14 июня назначено совещание межведомственной комиссии, где он... "Вопрос СПИКа обсуждается. На 14 июня назначено совещание межведомственной комиссии, где он... читать дальше

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