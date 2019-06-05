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Объем торгов на фондовом рынке "Московской биржи" в январе-мае 2019 года составил 322,3 трлн рублей, что на 6,4%, меньше, чем за аналогичный период 2018 года, следует из информации на сайте биржи. В первые пять месяцев 2019 года количество торговых дней было таким же, как и в... читать дальше

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Цены на нефть вчера выросли вслед за скачком фондового рынка США на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономику в условиях торговых конфликтов. При этом в понедельник цена нефти Brent опустилась до минимальной отметки с... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы повысились во вторник, завершив в плюсе вторую сессию подряд, благодаря росту акций банковского сектора. Участники рынков начинают закладывать в цены возможность снижения ставок центральных банков на фоне слабых экономических... Участники рынков начинают закладывать в цены возможность снижения ставок центральных банков на фоне слабых экономических... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 73,4239 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,59 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 65,1614 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,33 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Изменение цен производителей в... Изменение цен производителей в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 23,64 пункта (0,866%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2706,29 пункта. К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на... читать дальше

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бербанк России 28 июня начнет размещение инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_ARN-24m-001Р-97R объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск гасится в июле 2021 года. Выпуск гасится в июле 2021 года. У выпуска один купонный период. Ставка купона установлена... У выпуска один купонный период. Ставка купона установлена... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-14 в размере 6,2% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск на 17 млрд рублей в июне 2015 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса... Компания разместила выпуск на 17 млрд рублей в июне 2015 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44481,330 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54,652 млрд руб., или на...

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Московский кредитный банк (МКБ) 11 июня начнет размещение облигаций серии БСО-П01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 1-го купона установлена в размере 4,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 4,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Выпуск будет... Выпуск будет... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1721 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,2044 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4093 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3933 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,3933 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2024 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3473 руб. Минимальный курс евро составил 73,1525 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,1525 руб.,... читать дальше

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ВЭБ 4 июня завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К153 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 25,3% выпуска на 5,06 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 30 мая. Ставка купона установлена в размере 7,63%... Сбор заявок на бонды прошел 30 мая. Ставка купона установлена в размере 7,63%... читать дальше

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ООО "Транс-Миссия" (Санкт-Петербург) 4 июня завершило размещение облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, "Московская биржа" 27 мая зарегистрировала облигации под номером 4B02-01-00447-R-001P. Как сообщалось, "Московская биржа" 27 мая зарегистрировала облигации под номером 4B02-01-00447-R-001P. Выпуск сроком... Выпуск сроком... читать дальше

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