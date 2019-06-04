Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,4155 руб.

4 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4155 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,3936 руб., максимальный - 9,4387 руб. Было заключено 49 сделок. Объем торгов составил 306,72 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,3936 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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