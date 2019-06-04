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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 июня составили по Российской Федерации 2366,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2091,1 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) 6 июня начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-ИО01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. На данный момент в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 14,5 млрд... На данный момент в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 14,5 млрд... читать дальше

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Правление ОАО "Российские железные дороги" 3 июня рассмотрело проект развития Рижского грузового двора в Москве, пишет"Коммерсантъ" со ссылкой на источник. По его словам, примерно на 20 га планируется строительство комплекса с жильем, офисами и общественным... По его словам, примерно на 20 га планируется строительство комплекса с жильем, офисами и общественным... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-211 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются вслед за снижением индикаторов в США накануне, инвесторы следят за статданными и слухами о готовящихся антимонопольных проверках в отношении крупнейших... читать дальше

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании преступного сообщества и неуплате налогов от деятельности двух "дочек" "Тольяттиазота" в размере 320 млн рублей, арестован глава Тольяттихимбанка Александр Попов, сообщила в пресс-служба ведомства. "Возбуждено... "Возбуждено... читать дальше

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Доллар США дешевеет к японской иене в ходе утренних торгов во вторник из-за опасений по поводу влияния торговых конфликтов на американскую экономику, австралийский доллар стабилен после решения центрального банка понизить ключевую ставку. К 8:31 мск доллар торгуется к... К 8:31 мск доллар торгуется к... читать дальше

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X5 Retail Group подписала соглашение с компаниями "Медэкспорт - Северная Звезда" и "Здравсервис", являющимися участниками аптечного партнерства IRIS (Integrated Retail Investment Strategies). Стороны договорились об открытии до конца 2025 года 950 аптечных пунктов... Стороны договорились об открытии до конца 2025 года 950 аптечных пунктов... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на опасениях резкого замедления роста мировой экономики. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 мск подешевели на $0,36 (0,59%) - до $60,92 за баррель. На... Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 мск подешевели на $0,36 (0,59%) - до $60,92 за баррель. На... читать дальше

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Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился по итогам торгов в понедельник, Standard & Poor's 500 слабо снизился, а Nasdaq Composite резко упал на слухах о готовящихся антимонопольных расследованиях в отношении крупнейших... читать дальше

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На первичных аукционах министерства финансов России с 5 июня 2019 года будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года в объеме 450 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26230 с погашением в марте 2039 года в... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 3957,64 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 116750,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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У США нет недоброжелательного отношения к росту экономики России и Китая, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Гааге. "У США - очень открытая экономика, и у нас уже длительное время есть связи с китайским и российским бизнесом. Мы ничего не имеем... "У США - очень открытая экономика, и у нас уже длительное время есть связи с китайским и российским бизнесом. Мы ничего не имеем... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы восстановились в ходе торгов в понедельник и завершили сессию ростом, однако опасения, связанные с торговлей, продолжили оказывать давление на рынок. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 закрыл торги... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 закрыл торги... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 73,218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,44 коп.

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