04 июня 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Апрель 2019
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Апрель 2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Май 2019
|15:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2019
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Апрель 2019
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04 июня 2019 года 09:56
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 июня составили по Российской Федерации 2366,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2091,1 млрд руб.
На начало... читать дальше
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04 июня 2019 года 09:47
Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) 6 июня начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-ИО01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
На данный момент в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 14,5 млрд... читать дальше
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04 июня 2019 года 09:45
Правление ОАО "Российские железные дороги" 3 июня рассмотрело проект развития Рижского грузового двора в Москве, пишет"Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
По его словам, примерно на 20 га планируется строительство комплекса с жильем, офисами и общественным... читать дальше
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04 июня 2019 года 09:44
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-211 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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04 июня 2019 года 09:33
В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются вслед за снижением индикаторов в США накануне, инвесторы следят за статданными и слухами о готовящихся антимонопольных проверках в отношении крупнейших... читать дальше
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04 июня 2019 года 09:25
Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании преступного сообщества и неуплате налогов от деятельности двух "дочек" "Тольяттиазота" в размере 320 млн рублей, арестован глава Тольяттихимбанка Александр Попов, сообщила в пресс-служба ведомства.
"Возбуждено... читать дальше
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04 июня 2019 года 09:16
Доллар США дешевеет к японской иене в ходе утренних торгов во вторник из-за опасений по поводу влияния торговых конфликтов на американскую экономику, австралийский доллар стабилен после решения центрального банка понизить ключевую ставку.
К 8:31 мск доллар торгуется к... читать дальше
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04 июня 2019 года 09:12
X5 Retail Group подписала соглашение с компаниями "Медэкспорт - Северная Звезда" и "Здравсервис", являющимися участниками аптечного партнерства IRIS (Integrated Retail Investment Strategies).
Стороны договорились об открытии до конца 2025 года 950 аптечных пунктов... читать дальше
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04 июня 2019 года 09:00
Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на опасениях резкого замедления роста мировой экономики.
Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 мск подешевели на $0,36 (0,59%) - до $60,92 за баррель. На... читать дальше
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04 июня 2019 года 08:50
Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился по итогам торгов в понедельник, Standard & Poor's 500 слабо снизился, а Nasdaq Composite резко упал на слухах о готовящихся антимонопольных расследованиях в отношении крупнейших... читать дальше
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04 июня 2019 года 08:37
На первичных аукционах министерства финансов России с 5 июня 2019 года будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года в объеме 450 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26230 с погашением в марте 2039 года в... читать дальше
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04 июня 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 3957,64 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 июня 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 116750,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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04 июня 2019 года 08:26
У США нет недоброжелательного отношения к росту экономики России и Китая, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Гааге.
"У США - очень открытая экономика, и у нас уже длительное время есть связи с китайским и российским бизнесом. Мы ничего не имеем... читать дальше
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04 июня 2019 года 08:14
Фондовые индексы стран Западной Европы восстановились в ходе торгов в понедельник и завершили сессию ростом, однако опасения, связанные с торговлей, продолжили оказывать давление на рынок.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 закрыл торги... читать дальше
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04 июня 2019 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 73,218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,44 коп.
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