.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,218 руб.
.
04 июня 2019 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,218 руб.
|0
4 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 73,218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,44 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
04 июня 2019 года 09:56
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2366,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1292,41 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 июня составили по Российской Федерации 2366,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2091,1 млрд руб. На начало... читать дальше
.04 июня 2019 года 09:47
Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) 6 июня начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-ИО01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. На данный момент в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 14,5 млрд... читать дальше
.04 июня 2019 года 09:45
Правление ОАО "Российские железные дороги" 3 июня рассмотрело проект развития Рижского грузового двора в Москве, пишет"Коммерсантъ" со ссылкой на источник. По его словам, примерно на 20 га планируется строительство комплекса с жильем, офисами и общественным... читать дальше
.04 июня 2019 года 09:44
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 июня однодневные биржевые облигации серии КС-3-211 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
.04 июня 2019 года 09:33
В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются вслед за снижением индикаторов в США накануне, инвесторы следят за статданными и слухами о готовящихся антимонопольных проверках в отношении крупнейших... читать дальше
.04 июня 2019 года 09:25
Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании преступного сообщества и неуплате налогов от деятельности двух "дочек" "Тольяттиазота" в размере 320 млн рублей, арестован глава Тольяттихимбанка Александр Попов, сообщила в пресс-служба ведомства. "Возбуждено... читать дальше
.04 июня 2019 года 09:16
Доллар США дешевеет к японской иене в ходе утренних торгов во вторник из-за опасений по поводу влияния торговых конфликтов на американскую экономику, австралийский доллар стабилен после решения центрального банка понизить ключевую ставку. К 8:31 мск доллар торгуется к... читать дальше
.04 июня 2019 года 09:12
X5 Retail Group подписала соглашение с компаниями "Медэкспорт - Северная Звезда" и "Здравсервис", являющимися участниками аптечного партнерства IRIS (Integrated Retail Investment Strategies). Стороны договорились об открытии до конца 2025 года 950 аптечных пунктов... читать дальше
.04 июня 2019 года 09:00
Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на опасениях резкого замедления роста мировой экономики. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 мск подешевели на $0,36 (0,59%) - до $60,92 за баррель. На... читать дальше
.04 июня 2019 года 08:50
Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился по итогам торгов в понедельник, Standard & Poor's 500 слабо снизился, а Nasdaq Composite резко упал на слухах о готовящихся антимонопольных расследованиях в отношении крупнейших... читать дальше
.04 июня 2019 года 08:37
На первичных аукционах министерства финансов России с 5 июня 2019 года будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года в объеме 450 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26230 с погашением в марте 2039 года в... читать дальше
.04 июня 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 3957,64 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.04 июня 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 116750,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.04 июня 2019 года 08:26
США не против роста экономики России и КНР при условии честности в экономических отношениях - Помпео
У США нет недоброжелательного отношения к росту экономики России и Китая, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Гааге. "У США - очень открытая экономика, и у нас уже длительное время есть связи с китайским и российским бизнесом. Мы ничего не имеем... читать дальше
.04 июня 2019 года 08:14
Фондовые индексы стран Западной Европы восстановились в ходе торгов в понедельник и завершили сессию ростом, однако опасения, связанные с торговлей, продолжили оказывать давление на рынок. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 закрыл торги... читать дальше
.04 июня 2019 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 73,218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,44 коп.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.