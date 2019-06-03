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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,1511 руб.
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03 июня 2019 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,1511 руб.

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3 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2448 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1511 руб.

Минимальный курс евро составил 72,915 руб., максимальный - 73,2675 руб. Было заключено 3286 сделок. Объем торгов составил 14535,79 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,085 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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