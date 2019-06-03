ЦБ РФ установил курс евро с 4 июня в размере 73,218 руб.

3 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 73,218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,44 коп.

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Группа "М.Видео-Эльдорадо" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) и ассоциация "Система коллективной ответственности Электроника - утилизация" ("СКО Электроника - утилизация") запускают программу утилизации электроники и бытовой техники. Как заявил на... Как заявил на... читать дальше

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Россия в июне продолжит ограничивать добычу нефти, соблюдая требования сделки ОПЕК+, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ со ссылкой на главу министерства Александра Новака. "В рамках ОПЕК+ Россия в мае находится на уровне сокращения добычи нефти в 317 тыс. баррелей в... "В рамках ОПЕК+ Россия в мае находится на уровне сокращения добычи нефти в 317 тыс. баррелей в...

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5 июня группа компаний "Автотор" запустит производство модели BMW X7 на своем заводе в Калининграде, сообщила пресс-служба группы. Производство новой модели, а также других моделей BMW будет вестись на сборочных линиях, модернизированных в начале 2019 года. Производство новой модели, а также других моделей BMW будет вестись на сборочных линиях, модернизированных в начале 2019 года. В... В... читать дальше

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ербанк (MOEX: SBER) России 11 июня начнет размещение инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-100R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск гасится в декабре 2022 года. Выпуск гасится в декабре 2022 года. У выпуска предполагается один купонный... У выпуска предполагается один купонный... читать дальше

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Золото дорожает в понедельник на фоне повышенного спроса на защитные активы, пишет MarketWatch. Котировки августовских контрактов на Comex выросли на 1% - до $1314,5 за унцию, рекордной отметки с конца февраля. По итогам торгов в пятницу цена подскочила на... Котировки августовских контрактов на Comex выросли на 1% - до $1314,5 за унцию, рекордной отметки с конца февраля. По итогам торгов в пятницу цена подскочила на... читать дальше

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Минтранс РФ подготовил обновленные правила субсидирования авиарейсов между регионами страны, минуя Москву. Согласно соответствующему проекту постановления, авиакомпании смогут заключать договоры на участие в программе субсидирования "на соответствующий финансовый год... Согласно соответствующему проекту постановления, авиакомпании смогут заключать договоры на участие в программе субсидирования "на соответствующий финансовый год... читать дальше

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Росбанк завершил присоединение ипотечного банка "ДельтаКредит", говорится в сообщении кредитной организации. В объединенном банке создан филиал "Росбанк дом", на базе которого будет развиваться ипотечный бизнес. В объединенном банке создан филиал "Росбанк дом", на базе которого будет развиваться ипотечный бизнес. Условия договоров, заключенных ранее клиентами с... Условия договоров, заключенных ранее клиентами с... читать дальше

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Белорусский Минфин в январе-мае разместил на внутреннем рынке валютные облигации на $420,7 млн и 70,6 млн евро ($500 млн в эквиваленте), сказано в сообщении министерства. По данным Минфина, в январе-мае 2018 года объем размещения гособлигаций в инвалюте на внутреннем... По данным Минфина, в январе-мае 2018 года объем размещения гособлигаций в инвалюте на внутреннем... читать дальше

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В США крупные компании, акции которых обращаются на бирже, отчитались о замедлении в 1-м квартале капитальных затрат на свои фабрики, оборудование и другие товары производственного назначения. Капзатраты 356 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые отразили данные в... Капзатраты 356 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые отразили данные в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Московского кредитного банка (МКБ) и банка "Санкт-Петербург" с "BB-" до "BB", говорится в сообщении агентства. Прогноз изменения рейтингов обоих эмитентов -... Прогноз изменения рейтингов обоих эмитентов -... читать дальше

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Добыча газа "Газпрома" в мае 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,5% - до 41,8 млрд кубометров, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК и данные "Газпрома". "За пять месяцев 2019 года "Газпром", по... "За пять месяцев 2019 года "Газпром", по... читать дальше

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В мае т.г. добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 47 млн тонн, что на 1,3% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для... По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для... читать дальше

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ВЭБ 3 июня завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К152 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 30% выпуска на 6 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 29 мая. Ставка купона установлена в размере 7,62%... Сбор заявок на бонды прошел 29 мая. Ставка купона установлена в размере 7,62%... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации АО "Роснано" серии БО-002Р-01 объемом 4,5 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Объем добычи газа в России в январе-мае 2019 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 323,1 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ФГБУ "ЦДУ ТЭК". В мае в РФ было произведено 61,495 млрд куб. м газа (рост на 5,3% относительно... В мае в РФ было произведено 61,495 млрд куб. м газа (рост на 5,3% относительно... читать дальше

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Нацбанк Казахстана утвердил правила принудительного выкупа государством акций банков с отрицательным собственным капиталом и их последующей продажи сторонним инвесторам. Соответствующее постановление Нацбанка вступает в силу с 10 июня. "Основанием для принудительного... "Основанием для принудительного... читать дальше

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