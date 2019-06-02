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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июня в размере 65,3834 руб., курс евро - 72,8436 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2019 году может составить 1,4%
МВФ ожидает сохранения темпов роста ВВП РФ в 2019 году на уровне среднего значения за последние три года, которое составляло в среднем 1,4%. При этом в заявлении не приводится конкретная цифра прогноза
 
Росстат будет считать траты туристов
Росстат начнет рассчитывать новый показатель — траты туристов, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, в ведении которого находится статистическое ведомство. Учитывать будут расходы как россиян за границей, так и...
 
Риски кредитной спирали на рынке ипотеки
ЦБ сообщил об угрозе кредитной спирали на рынке ипотеки, когда рост ипотеки выступает фактором роста цен на жилье, а рост цен на недвижимость – фактором роста кредитования. Риски кредитной спирали обсудили эксперты, мнение которых приводят...
 
Кого затронут законы июня
О том, кого затронут законы, которые вступают в силу в июне, пишет "Российская газета". Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга. Об этом говорится в...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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02 июня 2019 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июня в размере 65,3834 руб., курс евро - 72,8436 руб.

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2 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 65,3834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,51 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 72,8436 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,07 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
02 июня 2019 года 10:41
Туристы со стажем советуют, как сэкономить в путешествии
Чтобы отдохнуть увлекательно и недорого, лучше заранее продумать туристический маршрут, график развлечений и посещений достопримечательностей, а также разузнать у заядлых путешественников, как потратить на все это меньше денег. Некоторые из них поделились с "Ведомостями"...    читать дальше
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02 июня 2019 года 09:45
В 2020 году средняя цена на нефть составит $65. за баррель - ВБ
Цены на нефть в 2019 году будут ниже прогнозируемых ранее по причине менее динамичного, чем ожидалось, роста мировой экономики и увеличения нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК. К тому же все ожидания превзошли объемы нефтедобычи в США, говорится в сообщении Всемирного...    читать дальше
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02 июня 2019 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июня в размере 65,3834 руб., курс евро - 72,8436 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 65,3834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,51 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 72,8436 руб. По сравнению с...
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01 июня 2019 года 17:57
Стоимость бесплатных госуслуг в России выросла, количество не изменилось
За 2018 год потребление гражданами услуг государства в натуральной форме увеличилось на 834 млрд руб., что втрое больше, чем в среднем в предыдущие три года, свидетельствуют данные Росстата.

В статистическом сборнике Росстата "Россия в цифрах 2019 года" обнаруживается...    читать дальше
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01 июня 2019 года 17:11
Проектировщики рассмотрят все предложения москвичей после обсуждения проектов реновации
Все предложения, вынесенные жителями в ходе обсуждения проектов планировки кварталов реновации, будут рассмотрены проектировщиками, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин журналистам.

"В пяти районах Москвы прошли...    читать дальше
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01 июня 2019 года 16:24
К 2024 году в Москве построят 13 мостов через реку и около 20 причалов
За четыре с половиной года в столице планируется построить 13 мостов через Москву-реку, заявил журналистам в субботу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В настоящее время в городе 31 мост через Москву-реку, однако, этого явно...    читать дальше
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01 июня 2019 года 15:41
Эксперты составили рейтинг стран, наименее популярных у российских туристов с детьми
Эксперты сервиса по поиску авиабилетов в преддверии Международного дня защиты детей составили рейтинг стран, наименее популярных у российских туристов с детьми.

"На конец мая не зафиксировано ни одной продажи детских авиабилетов на лето из России в Колумбию, Бразилию,...    читать дальше
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01 июня 2019 года 14:58
Объем поставок оленьих шкур из ЯНАО в Финляндию вырастет в 2019 году в 2,4 раза
Количество предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа, поставляющих оленьи шкуры в Финляндию, в 2019 году увеличится с одного до трех, а объем поставок вырастет по сравнению с 2018 годом в 2,4 раза, следует из сообщения пресс-службы губернатора ЯНАО. Продажа оленьих шкур из...    читать дальше
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01 июня 2019 года 14:32
Закон об отмене роуминга в России вступил в силу
С 1 июня вступают в силу изменения в статьи 46 и 54 федерального закона "О связи", которые предусматривают отмену национального и внутрисетевого роуминга в России.

Закон об отмене роуминга в России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2018 года. В...    читать дальше
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01 июня 2019 года 13:59
На рассмотрение правительства представлена новая концепция КоАП
Новая концепция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) готова и представлена в правительство, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе кабинета министров. "Рабочая группа под руководством вице-премьера-главы аппарата правительства Константина Чуйченко...    читать дальше
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01 июня 2019 года 13:28
Глава ФРБ Миннеаполиса считает, что Федрезерву рано снижать ставку
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари полагает, что Федеральной резервной системе (ФРС) пока рано переходить к снижению базовой процентной ставки, несмотря на рост опасений ослабления инфляции и эскалацию торговой войны. "Любой из этих...    читать дальше
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01 июня 2019 года 12:54
В России начался третий этап амнистии капитала
Третий этап добровольного декларирования физлицами имущества, активов и счетов за рубежом, так называемой амнистии капитала, начинается 1 июня в России. Продлится он до 29 февраля 2020 года. О необходимости продления как минимум на год амнистии капитала, второй этап которой...    читать дальше
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01 июня 2019 года 12:38
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня повышена на 5,5%
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня повышена на $5,8, или на 5,5%, до $110,4 за тонну, следует из данных Минэкономразвития. В мае экспортная пошлина на нефть составляла $104,6 за тонну, в апреле - $97,4.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири,...    читать дальше
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01 июня 2019 года 11:55
Зампред Банка Англии Бен Бродбент переназначен на второй срок
Заместитель председателя Банка Англии Бен Бродбент, отвечающий в британском ЦБ за монетарную политику, переназначен на второй четырехлетний срок с 1 июля 2019 года, говорится в сообщении Центробанка.

Глава Банка Англии Марк Карни планирует покинуть свой пост 31 января...    читать дальше
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01 июня 2019 года 11:09
В середине недели тенденция к росту цен евробондов РФ сменилась отрицательной коррекцией
Тенденция к росту цен российских еврооблигаций в середине недели сменилась отрицательной коррекцией на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе заметного падения нефтяных фьючерсов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), как...    читать дальше
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01 июня 2019 года 10:24
Введение пошлин для Мексики связано с борьбой с мексиканскими наркокартелями - Трамп
Около 90% наркотиков поступают в США из Мексики, и пришло время принять меры в связи с этим, заявил президент США Дональд Трамп. "90% наркотиков, поступающих в Соединенные Штаты, идут из Мексики через нашу южную границу. В прошлом году (от наркотиков) умерло 80 тыс. человек,...    читать дальше
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