ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июня в размере 65,3834 руб., курс евро - 72,8436 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 72,8436 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,07 коп.

2 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 65,3834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,51 коп.

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Чтобы отдохнуть увлекательно и недорого, лучше заранее продумать туристический маршрут, график развлечений и посещений достопримечательностей, а также разузнать у заядлых путешественников, как потратить на все это меньше денег. Некоторые из них поделились с "Ведомостями"... читать дальше

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Цены на нефть в 2019 году будут ниже прогнозируемых ранее по причине менее динамичного, чем ожидалось, роста мировой экономики и увеличения нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК. К тому же все ожидания превзошли объемы нефтедобычи в США, говорится в сообщении Всемирного... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 65,3834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,51 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 72,8436 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 72,8436 руб. По сравнению с...

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За 2018 год потребление гражданами услуг государства в натуральной форме увеличилось на 834 млрд руб., что втрое больше, чем в среднем в предыдущие три года, свидетельствуют данные Росстата. В статистическом сборнике Росстата "Россия в цифрах 2019 года" обнаруживается... В статистическом сборнике Росстата "Россия в цифрах 2019 года" обнаруживается... читать дальше

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Все предложения, вынесенные жителями в ходе обсуждения проектов планировки кварталов реновации, будут рассмотрены проектировщиками, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин журналистам. "В пяти районах Москвы прошли... "В пяти районах Москвы прошли... читать дальше

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За четыре с половиной года в столице планируется построить 13 мостов через Москву-реку, заявил журналистам в субботу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В настоящее время в городе 31 мост через Москву-реку, однако, этого явно... читать дальше

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Эксперты сервиса по поиску авиабилетов в преддверии Международного дня защиты детей составили рейтинг стран, наименее популярных у российских туристов с детьми. "На конец мая не зафиксировано ни одной продажи детских авиабилетов на лето из России в Колумбию, Бразилию,... "На конец мая не зафиксировано ни одной продажи детских авиабилетов на лето из России в Колумбию, Бразилию,... читать дальше

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Количество предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа, поставляющих оленьи шкуры в Финляндию, в 2019 году увеличится с одного до трех, а объем поставок вырастет по сравнению с 2018 годом в 2,4 раза, следует из сообщения пресс-службы губернатора ЯНАО. Продажа оленьих шкур из... читать дальше

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С 1 июня вступают в силу изменения в статьи 46 и 54 федерального закона "О связи", которые предусматривают отмену национального и внутрисетевого роуминга в России. Закон об отмене роуминга в России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2018 года. В... Закон об отмене роуминга в России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2018 года. В... читать дальше

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Новая концепция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) готова и представлена в правительство, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе кабинета министров. "Рабочая группа под руководством вице-премьера-главы аппарата правительства Константина Чуйченко... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари полагает, что Федеральной резервной системе (ФРС) пока рано переходить к снижению базовой процентной ставки, несмотря на рост опасений ослабления инфляции и эскалацию торговой войны. "Любой из этих... читать дальше

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Третий этап добровольного декларирования физлицами имущества, активов и счетов за рубежом, так называемой амнистии капитала, начинается 1 июня в России. Продлится он до 29 февраля 2020 года. О необходимости продления как минимум на год амнистии капитала, второй этап которой... читать дальше

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Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня повышена на $5,8, или на 5,5%, до $110,4 за тонну, следует из данных Минэкономразвития. В мае экспортная пошлина на нефть составляла $104,6 за тонну, в апреле - $97,4. Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири,... Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири,... читать дальше

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Заместитель председателя Банка Англии Бен Бродбент, отвечающий в британском ЦБ за монетарную политику, переназначен на второй четырехлетний срок с 1 июля 2019 года, говорится в сообщении Центробанка. Глава Банка Англии Марк Карни планирует покинуть свой пост 31 января... Глава Банка Англии Марк Карни планирует покинуть свой пост 31 января... читать дальше

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Тенденция к росту цен российских еврооблигаций в середине недели сменилась отрицательной коррекцией на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе заметного падения нефтяных фьючерсов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), как... читать дальше

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Около 90% наркотиков поступают в США из Мексики, и пришло время принять меры в связи с этим, заявил президент США Дональд Трамп. "90% наркотиков, поступающих в Соединенные Штаты, идут из Мексики через нашу южную границу. В прошлом году (от наркотиков) умерло 80 тыс. человек,... читать дальше

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