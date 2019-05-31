.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,4367 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2019 году может составить 1,4%
МВФ ожидает сохранения темпов роста ВВП РФ в 2019 году на уровне среднего значения за последние три года, которое составляло в среднем 1,4%. При этом в заявлении не приводится конкретная цифра прогноза
 
Росстат будет считать траты туристов
Росстат начнет рассчитывать новый показатель — траты туристов, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, в ведении которого находится статистическое ведомство. Учитывать будут расходы как россиян за границей, так и...
 
Риски кредитной спирали на рынке ипотеки
ЦБ сообщил об угрозе кредитной спирали на рынке ипотеки, когда рост ипотеки выступает фактором роста цен на жилье, а рост цен на недвижимость – фактором роста кредитования. Риски кредитной спирали обсудили эксперты, мнение которых приводят...
 
Кого затронут законы июня
О том, кого затронут законы, которые вступают в силу в июне, пишет "Российская газета". Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга. Об этом говорится в...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

31 мая 2019 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,4367 руб.

 0  
31 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4367 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,398 руб., максимальный - 9,4681 руб. Было заключено 139 сделок. Объем торгов составил 776,27 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,42 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
31 мая 2019 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 31 мая растет
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,81 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2665,33 пункта.

После...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 31 мая снизилась на 0,33% и составила 43822,734 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43822,734 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 144,045 млрд руб., или на...
.
31 мая 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,9439 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5764 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9439 руб.

Минимальный курс евро составил 72,555 руб.,...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,4013 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4013 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,4367 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4367 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,398 руб., максимальный - 9,4681...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 19:03
Рынок акций РФ завершил торги в небольшом плюсе, за май индекс МосБиржи вырос на 4,1%, индекс РТС - на 3,1%
Рынок акций РФ, торговавшийся в минусе, завершил торги небольшим ростом, несмотря на откат мировых площадок и дешевеющую нефть.

В Азии сегодня преобладала негативная динамика индексов. В минусе торговалась Европа, возобновился откат в США.

Трейдеры негативно...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 18:55
Рост ВВП Индии в 4-м финквартале замедлился до 5,8%
ВВП Индии, третьей по величине экономики Азии, в 4-м финансовом квартале вырос на 5,8%. В предыдущем финквартале рост ВВП составил 6,6%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали замедления роста всего примерно до 6,3%.

Тем самым страна лишилась титула самой...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 18:47
Чистый убыток по МСФО "Домодедово" в 2018 году составил 833 млн руб., выручка выросла на 5,6%
Группа "Домодедово" по итогам 2018 года получила 833 млн руб. чистого убытка по МСФО против 9,4 млрд руб. чистой прибыли за 2017 год, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 5,6%, до 42,9 млрд руб., операционные расходы - на 8%, до 32,3 млрд руб. Операционная...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 18:39
ФАС подготовила проект приказа о нулевой индексации тарифов на транспорт газа независимых
Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа о нулевой индексации тарифов на транспорт газа независимых. Проект документа ФАС опубликовала на портале нормативных правовых актов. Предыдущее изменение тарифов было в 2015 году, когда этот вопрос находится в...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 18:35
Доходность госбумаг Германии и США продолжает падать
Гособлигации Германии, США, продолжают дорожать на фоне резко возросшего спроса на наиболее надежные активы в связи с усилением напряженности в сфере мировой торговли.

Доходность 10-летних облигаций ФРГ, снижающаяся четвертую неделю подряд, упала до рекордно низкого...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 18:19
ЦБ РФ повышает ставки отчислений в ФОР по валютным вкладам физлиц до 8%
Банк России принял решение повысить с 1 июля 2019 года на 1 процентный пункт (п.п.) нормативы обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 18:05
Чистая прибыль ВЭБа по МСФО в 1-м квартале составила 17,6 млрд руб. против убытка годом ранее
ВЭБ в первом квартале 2019 года получил 17,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 21,5 млрд рублей в первом квартале 2018 года, сообщается в отчете госкорпорации.

Операционный доход составил 40,7 млрд рублей по сравнению с операционным расходом за...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 17:58
В правительство внесен перечень компаний, которые смогут поставлять с 1 июня нефтепродукты и уголь на Украину
Минэкономразвития направило в правительство РФ предложения по перечню компаний и объему экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля на Украину с 1 июня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Перечень и объемы будут пересматриваться ежемесячно на основе заявок от...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 17:49
Американские индексы снижаются на решении Трампа развязать торговую войну с Мексикой
Американские фондовые индексы резко падают, Dow Jones Industrial Average теряет более 300 пунктов. Трейдеры негативно восприняли новые шаги США в сфере внешней торговли, а также сигналы о готовности Китая принимать дальнейшие меры в ответ на действия Вашингтона. Статданные по...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 17:44
Индекс потребдоверия в США в мае вырос меньше ожиданий
Индекс потребительского доверия в США в мае 2019 года увеличился до 100 пунктов - самого высокого значения с сентября прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. В апреле индекс составил 97,2 пункта.

Предварительное значение индекса...    читать дальше
.
31 мая 2019 года 17:36
Чистая прибыль ВТБ за январь-апрель подросла на 0,2%
Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ за январь-апрель 2019 года увеличилась на 0,2% и составила 50,639 млрд руб. против 50,513 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.