Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,4367 руб.

31 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4367 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,398 руб., максимальный - 9,4681 руб. Было заключено 139 сделок. Объем торгов составил 776,27 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,42 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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