31 мая 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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31 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.06 по 09.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|03.06.2019
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Май 2019
|03.06.2019
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Апрель 2019
|04.06.2019
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Апрель 2019
|04.06.2019
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Апрель 2019
|04.06.2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Май 2019
|04.06.2019
|15:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2019
|04.06.2019
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Апрель 2019
|05.06.2019
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Апрель 2019
|05.06.2019
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Апрель 2019
|05.06.2019
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Май 2019
|05.06.2019
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Май 2019
|05.06.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 25 по 31 мая
|06.06.2019
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Апрель 2019
|06.06.2019
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|I квартал 2019
|06.06.2019
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Июнь 2019
|06.06.2019
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Апрель 2019
|06.06.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 26 мая по 01 июня
|06.06.2019
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|I квартал 2019
|06.06.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 19 по 25 мая
|06.06.2019
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Май 2019
|07.06.2019
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Апрель 2019
|07.06.2019
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Апрель 2019
|07.06.2019
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Апрель 2019
|07.06.2019
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Апрель 2019
|07.06.2019
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Апрель 2019
|07.06.2019
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Апрель 2019
|07.06.2019
|15:30
|Безработица в Канаде
|Май 2019
|07.06.2019
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Май 2019
|07.06.2019
|15:30
|Запасы на оптовых складах США
|Апрель 2019
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В течение ближайшей недели с 03.06 по 09.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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