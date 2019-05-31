Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 июня

31 мая. FINMARKET.RU -РФ с 1 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2724,35 (+54,44) руб./грамм; на серебро - 30,44 (+0,32) руб./грамм; на платину - 1666,98 (+10,38) руб./грамм; на палладий - 2873,6 (+72,85) руб./грамм.

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ВВП Индии, третьей по величине экономики Азии, в 4-м финансовом квартале вырос на 5,8%. В предыдущем финквартале рост ВВП составил 6,6%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали замедления роста всего примерно до 6,3%. Тем самым страна лишилась титула самой... Тем самым страна лишилась титула самой... читать дальше

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Группа "Домодедово" по итогам 2018 года получила 833 млн руб. чистого убытка по МСФО против 9,4 млрд руб. чистой прибыли за 2017 год, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 5,6%, до 42,9 млрд руб., операционные расходы - на 8%, до 32,3 млрд руб. Операционная... Выручка выросла на 5,6%, до 42,9 млрд руб., операционные расходы - на 8%, до 32,3 млрд руб. Операционная... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа о нулевой индексации тарифов на транспорт газа независимых. Проект документа ФАС опубликовала на портале нормативных правовых актов. Предыдущее изменение тарифов было в 2015 году, когда этот вопрос находится в... читать дальше

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Гособлигации Германии, США, продолжают дорожать на фоне резко возросшего спроса на наиболее надежные активы в связи с усилением напряженности в сфере мировой торговли. Доходность 10-летних облигаций ФРГ, снижающаяся четвертую неделю подряд, упала до рекордно низкого... Доходность 10-летних облигаций ФРГ, снижающаяся четвертую неделю подряд, упала до рекордно низкого... читать дальше

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Банк России принял решение повысить с 1 июля 2019 года на 1 процентный пункт (п.п.) нормативы обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных... читать дальше

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ВЭБ в первом квартале 2019 года получил 17,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 21,5 млрд рублей в первом квартале 2018 года, сообщается в отчете госкорпорации. Операционный доход составил 40,7 млрд рублей по сравнению с операционным расходом за... Операционный доход составил 40,7 млрд рублей по сравнению с операционным расходом за... читать дальше

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Минэкономразвития направило в правительство РФ предложения по перечню компаний и объему экспорта отдельных видов нефтепродуктов и угля на Украину с 1 июня, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Перечень и объемы будут пересматриваться ежемесячно на основе заявок от... читать дальше

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Американские фондовые индексы резко падают, Dow Jones Industrial Average теряет более 300 пунктов. Трейдеры негативно восприняли новые шаги США в сфере внешней торговли, а также сигналы о готовности Китая принимать дальнейшие меры в ответ на действия Вашингтона. Статданные по... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае 2019 года увеличился до 100 пунктов - самого высокого значения с сентября прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. В апреле индекс составил 97,2 пункта. Предварительное значение индекса... Предварительное значение индекса... читать дальше

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Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ за январь-апрель 2019 года увеличилась на 0,2% и составила 50,639 млрд руб. против 50,513 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3987 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3976 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,205 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 65,205 руб.,... читать дальше

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Яровые зерновые культуры в России, по данным на 31 мая, посеяны на 27,1 млн га, что составляет 91,9% к намеченной площади и на 3,2 млн га больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В том числе пшеница посеяна на 11,3 млн га (93% к намеченному,... В том числе пшеница посеяна на 11,3 млн га (93% к намеченному,... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 03.06 по 09.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Бюджет национальных проектов на ближайшие три года будет пересмотрен и подписан до конца текущего года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании в Воронеже. "Договорились, что (...) поправки 2019 года мы предложим, распишем бюджет на ближайшую трехлетку. Это по всем... читать дальше

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Курс доллара США в пятницу немного снижается в паре с евро и другими мировыми валютами, в то время как японская иена дорожает на фоне беспокойства инвесторов по поводу напряженности в мировой торговле. Эскалация торговых конфликтов США с другими странами, наряду со... Эскалация торговых конфликтов США с другими странами, наряду со... читать дальше

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ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") установило финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних бондов серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей в размере 7,99% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации прошел в... Сбор заявок на облигации прошел в... читать дальше

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