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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 1 июня в размере 72,8436 руб.
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31 мая 2019 года 12:51
ЦБ РФ установил курс евро с 1 июня в размере 72,8436 руб.
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31 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 72,8436 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,07 коп. Это автоматическое сообщение.
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