ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,0583 руб.

31 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 65,0583 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,99 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 65,3834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,51 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 72,8436 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,07 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом квартале 2019 года выросла на 14,6% и составила 53,9 млрд рублей по сравнению с 47 млрд руб. в январе-марте 2018 года, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период увеличилась на 15,5% - до 260,1 млрд руб. по... Выручка за отчетный период увеличилась на 15,5% - до 260,1 млрд руб. по... читать дальше

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Буровая компания "Евразия" 7 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 4-летних облигаций объемом не менее 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне... Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются на новостях о том, что президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин на все товары, поступающие из Мексики. Трамп сообщил о введении с 10 июня 5-процентных пошлин на все товары из Мексики. "10 июня Соединенные... Трамп сообщил о введении с 10 июня 5-процентных пошлин на все товары из Мексики. "10 июня Соединенные... читать дальше

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Всемирный банк (ВБ) оставил прогноз роста китайской экономики в 2019 году на уровне 6,2%, при этом оценка подъема в следующем году была ухудшена до 6,1% с ранее ожидавшихся 6,2%, сообщается в отчете организации. В число негативных факторов входят напряженность в... В число негативных факторов входят напряженность в... читать дальше

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Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже", курс евро поднялся выше 73 руб./EUR1 впервые с 14 мая. По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в условиях разворачивания нового витка торговых войн в мире и продолжающегося падения... По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в условиях разворачивания нового витка торговых войн в мире и продолжающегося падения... читать дальше

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Россия в мае перевыполнила план по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, снизив производство до 1,516 млн тонн в сутки, или 11,11 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой... читать дальше

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План работы ОАО "Российские железные дороги" на июнь 2019 года предполагает среднесуточную погрузку в размере 3,582 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании. Это соответствует примерно 107,5 млн тонн в целом за месяц. В июне 2018 г.... Это соответствует примерно 107,5 млн тонн в целом за месяц. В июне 2018 г.... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возможности принятия новой Конституции уже в ближайшее время. "В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую", - заявил Лукашенко на встрече с руководителями... "В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую", - заявил Лукашенко на встрече с руководителями... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3596 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,3834 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день вырос на 32,51 коп. - до 65,3834... читать дальше

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1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-208 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9409% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,19% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,19% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Экономика Турции продолжает оставаться в состоянии рецессии, наблюдаемой в стране впервые за последние десять лет. По итогам первого квартала ВВП страны сократился на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года после падения на 3% в октябре-декабре 2018 года,... читать дальше

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Минфин РФ предлагает структурировать ипотечные ценные бумаги российских банков так, чтобы они были привлекательными для иностранных инвесторов, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на съезде Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия"). "Мы должны сделать как... "Мы должны сделать как... читать дальше

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Курс мексиканского песо к американскому доллару упал до минимума за два месяца из-за намерения США ввести импортные пошлины на мексиканские товары, сообщает MarketWatch. Американский президент Дональд Трамп заявил, что "10 июня Соединенные Штаты введут 5-процентные... Американский президент Дональд Трамп заявил, что "10 июня Соединенные Штаты введут 5-процентные... читать дальше

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