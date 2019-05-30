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30 мая 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3938 руб.
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30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 44 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3938 руб. Минимальный курс юаня составил 9,368 руб., максимальный - 9,4035 руб. Была заключена 171 сделка. Объем торгов составил 1445,08 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,3981 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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