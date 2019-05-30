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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 17 мая по 24 мая на 282 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2204 тыс. баррелей
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30 мая 2019 года 18:02
Запасы нефти в США упали за период с 17 мая по 24 мая на 282 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2204 тыс. баррелей
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30 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 282 тыс. баррелей - до 476,493 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2204 тыс. баррелей и составили 230,944 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1615 тыс. баррелей, достигнув 124,8 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1360 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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30 мая 2019 года 18:53
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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 282 тыс. баррелей - до 476,493 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2204 тыс. баррелей и составили 230,944 млн баррелей,... читать дальше
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