Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,3666 руб.

30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1673 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,3666 руб.

Минимальный курс евро составил 72,1975 руб., максимальный - 72,65 руб. Было заключено 3235 сделок. Объем торгов составил 18268,01 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,29 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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