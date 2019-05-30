Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 мая

Рыбаки РФ, по данным на 29 мая, выловили 1,99 млн тонн рыбы, что на 0,7% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство.

На Дальнем Востоке добыто 1,4 млн тонн (на 3,9% больше).