Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 127,1 млрд руб.

30 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 127,1 млрд руб.

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Выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира в январе-марте снизилась на 11% после повышения два предыдущих квартала подряд и составила $39,1 млрд, свидетельствуют данные исследования аналитической компании Coalition. Совокупный доход от операций с сырьем составил... Совокупный доход от операций с сырьем составил... читать дальше

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В ходе очередного всероссийского опроса населения исследовательский холдинг "Ромир" задал респондентам несколько вопросов о сбережениях. Выяснилось, что россияне сберегают всё меньше, а рубль понемногу теряет свою привлекательность. О наличии сбережений в этом... О наличии сбережений в этом... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 706 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,0583 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день вырос на 14,99 коп. - до 65,0583... читать дальше

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Чистая прибыль американской PVH Corp., владеющей рядом известных брендов одежды, в первом финансовом квартале, который завершился 5 мая, упала в 2,2 раза и составила $81,6 млн, или $1,08 в расчете на акцию, по сравнению со $178,9 млн, или $2,29 на акцию, полученными за... читать дальше

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0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-207 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9803% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,19% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,19% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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В первом квартале 2019 года кредитный портфель группы ВТБ сократился на 1,2% - до 11,292 трлн рублей по сравнению 11,427 трлн руб. в январе-марте прошлого года, говорится в отчетности банка по МСФО. Показатель уменьшился "в связи с тем, что рост кредитов физическим лицам,... читать дальше

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В апреле 2019 года количество выданных автокредитов выросло на 8,1% и составило 90,9 тыс. по сравнению с 84 тыс. в апреле 2018 года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), Это рекордный показатель выдачи автокредитов за все время наблюдений, начиная... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. консолидированная выручка ПАО "Мегафон" по МСФО увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8% - до 80,13 млрд руб., говорится в сообщении оператора. Сервисная выручка (доходы от услуг мобильной связи) в 1-м квартале... Сервисная выручка (доходы от услуг мобильной связи) в 1-м квартале... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 344 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3944 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3761 руб., максимальный - 9,41... Минимальный курс юаня составил 9,3761 руб., максимальный - 9,41... читать дальше

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Чистая прибыль группы ВТБ в первом квартале 2019 года по МСФО снизилась на 16,2% - до 46,5 млрд рублей по сравнению с 55,5 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении банка. Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший... Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 958 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,0331... читать дальше

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Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в первом квартале 2019 года выросла на 44% - до 535,908 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании. Опубликованный показатель чистой прибыли оказался как выше среднего прогноза рынка (консенсус-прогноз... Опубликованный показатель чистой прибыли оказался как выше среднего прогноза рынка (консенсус-прогноз... читать дальше

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Льготное кредитование малого и среднего бизнеса в 2019 году должно составить 1 трлн рублей против 80 млрд рублей в 2018 году, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. "У нас действует программа для малого и среднего предпринимательства (МСП) по... "У нас действует программа для малого и среднего предпринимательства (МСП) по... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,57 пункта (0,59%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2656,72 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 10,3 пункта (0,807%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 10,3 пункта (0,807%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Необходимо принять программу реконструкции пунктов пропуска через госграницу, чтобы повысить их пропускную способность, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. "Необходимо принять программу реконструкции пунктов пропуска, которые сегодня есть.... "Необходимо принять программу реконструкции пунктов пропуска, которые сегодня есть.... читать дальше

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