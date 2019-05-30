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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 127,1 млрд руб.
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30 мая 2019 года 09:53
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 127,1 млрд руб.
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30 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 127,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 161,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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В ходе очередного всероссийского опроса населения исследовательский холдинг "Ромир" задал респондентам несколько вопросов о сбережениях. Выяснилось, что россияне сберегают всё меньше, а рубль понемногу теряет свою привлекательность. О наличии сбережений в этом... читать дальше
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.30 мая 2019 года 11:45
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.30 мая 2019 года 11:08
По итогам 1-го квартала т.г. консолидированная выручка ПАО "Мегафон" по МСФО увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8% - до 80,13 млрд руб., говорится в сообщении оператора. Сервисная выручка (доходы от услуг мобильной связи) в 1-м квартале... читать дальше
.30 мая 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 344 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3944 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3761 руб., максимальный - 9,41... читать дальше
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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 958 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,0331... читать дальше
.30 мая 2019 года 10:44
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в первом квартале 2019 года выросла на 44% - до 535,908 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании. Опубликованный показатель чистой прибыли оказался как выше среднего прогноза рынка (консенсус-прогноз... читать дальше
.30 мая 2019 года 10:35
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.30 мая 2019 года 10:34
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