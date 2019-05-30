ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,9084 руб.

30 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 мая, составляет 64,9084 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,90 коп.

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ОО "Бэлти-гранд" завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П01объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на бонды принимал банк "Уралсиб" с 26 февраля по 1 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых. Ставка 2-12-го купонов... Заявки на бонды принимал банк "Уралсиб" с 26 февраля по 1 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых. Ставка 2-12-го купонов... читать дальше

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АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ) утвердило объем выпуска облигаций серии БО-П01 на уровне 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, в процессе премаркетинга эмитент озвучивал ориентировочный объем от... Как сообщалось, в процессе премаркетинга эмитент озвучивал ориентировочный объем от... читать дальше

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Сбербанк увеличил номинальный объем выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-EURUSD_RA_FIX-1Y-001Р-84R с 3 млрд до 5 млрд рублей, "Московская биржа" утвердила соответствующие изменения, говорится в сообщении биржи. Как сообщалось, ранее "Московская биржа" уже... Как сообщалось, ранее "Московская биржа" уже... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,37 пункта (1,202%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2641,15 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала пять выпусков облигаций ВЭБа серий ПБО-001Р-К156 - ПБО-001Р-К160 суммарным объемом 100 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные номера... Выпускам присвоены идентификационные номера... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-11 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-11-00206-A-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-11-00206-A-001P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43519,794 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 67,464 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3894 руб. Минимальный курс юаня составил 9,354 руб., максимальный - 9,43... Минимальный курс юаня составил 9,354 руб., максимальный - 9,43... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5186 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,1311 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3560 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6138 руб. Минимальный курс евро составил 72,3525 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,3525 руб.,... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в миноре, завершил среду в плюсе. Европейские фондовые рынки демонстрировали минорный настрой. Европейские фондовые рынки демонстрировали минорный настрой. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги Котировки фьючерсов на индексы США... Котировки фьючерсов на индексы США... читать дальше

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Власти США могут ограничить доступ к американской финансовой системе тем лицам или организациям, которые связаны с платежной системой INSTEX, передает Bloomberg. Соответствующее послание направил 7 мая замглавы министерства финансов по вопросам терроризма и финансовой... Соответствующее послание направил 7 мая замглавы министерства финансов по вопросам терроризма и финансовой... читать дальше

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В течение ближайших 6-ти лет государство планирует направить на поддержку развития бизнеса газомоторных автозаправок почти 21 млрд рублей, говорится в сообщении Минэнерго РФ. "Объем финансирования на поддержку АГНКС в 2019 году должен составить 3,3 млрд рублей в год, а... "Объем финансирования на поддержку АГНКС в 2019 году должен составить 3,3 млрд рублей в год, а... читать дальше

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Нефть продолжает дешеветь в ходе торгов в среду из-за эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. В то же время ограничивающее влияние на падение котировок оказывают новости, касающиеся стран Ближнего Востока. Если поставки нефти из этого региона... В то же время ограничивающее влияние на падение котировок оказывают новости, касающиеся стран Ближнего Востока. Если поставки нефти из этого региона... читать дальше

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По итогам 1-го квартала банк "Возрождение" увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,52 млрд рублей, следует из отчета банка. Чистый процентный доход банка незначительно снизился - до 2,442 млрд рублей с 2,476... Чистый процентный доход банка незначительно снизился - до 2,442 млрд рублей с 2,476... читать дальше

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Китайский автопроизводитель Great Wall Motor 5 июня откроет завод на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Как говорится в сообщении компании, проектная производственная мощность предприятия - 150 тыс. автомобилей в год, на первом этапе... Как говорится в сообщении компании, проектная производственная мощность предприятия - 150 тыс. автомобилей в год, на первом этапе... читать дальше

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