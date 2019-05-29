Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,0813 руб.

29 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0813 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,855 руб., максимальный - 65,3825 руб. Было заключено 11782 сделки. Объем торгов составил 58912,2 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,2825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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