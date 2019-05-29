29 мая 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Апрель 2019
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Май 2019
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Апрель 2019
|10:45
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП Франции
|I квартал 2019
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Май 2019
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Май 2019
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Май 2019
Это автоматическое сообщение.
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29 мая 2019 года 18:10
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) в иностранной и национальной валютах на уровне "Ba2".
Прогноз -рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше
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29 мая 2019 года 17:54
Совокупная чистая прибыль банков США в 1-м квартале 2019 года увеличилась на 8,7% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).
Чистая прибыль 5362... читать дальше
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29 мая 2019 года 17:40
До конца года в РФ появится электронная платформа по жалобам предпринимателей по экономическим преступлениям, их обращения проверят МВД, прокуратура и бизнес-сообщество, сообщил в среду на пресс-конференции президент общественной организации "Опора России" Александр... читать дальше
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29 мая 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0813 руб.
Минимальный курс доллара США составил 64,855 руб.,... читать дальше
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29 мая 2019 года 17:18
В январе-апреле 2019 года ООО "Лада Ижевский автомобильный завод" ("Лада Ижевск", входит в группу "АвтоВАЗ") увеличило производство на 8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-служба Минпромторга Удмуртии.
"На Ижевском автозаводе за... читать дальше
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29 мая 2019 года 17:03
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года составила 93,2517% от номинала, что соответствует доходности 8,19% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму... читать дальше
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29 мая 2019 года 17:00
Американские фондовые индексы в начале торгов в среду падают из-за опасений относительно темпов роста глобальной экономики и усиления напряженности в торговых отношениях США и КНР.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:53 мск снизился на 0,89% и составлял 25122,21... читать дальше
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29 мая 2019 года 16:49
Страховщики, работающие в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), получили от пациентов в 2018 году 32 тыс. жалоб на качество оказания услуг, из них обоснованными были признаны 16,6 тыс., следует из представленных журналистам данных крупнейших страховых компаний,... читать дальше
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29 мая 2019 года 16:43
9 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-206 на 22 млрд 240,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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29 мая 2019 года 16:42
Португалия станет первой страной из еврозоны, разместившей гособлигации на китайском рынке.
Объем выпуска трехлетних панда-бондов составит 2 млрд юаней ($289 млн), сообщает The Financial Times. Размещение пройдет в среду и четверг.
Из европейских стран юаневые...
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29 мая 2019 года 16:33
Выручка "Зарубежнефти" по МСФО в 2018 году выросла на 45% (в годовом сравнении) - до примерно 100 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Показатель EBITDA в 2 раза превысил уровень 2017 года и составил 36 млрд руб.
Свободный денежный поток в прошлом году... читать дальше
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29 мая 2019 года 16:32
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпускам облигаций Якутии серий 35006-35012 кредитный рейтинг на уровне "ruАА-", сообщается в пресс-релизе агентства.
По выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи... читать дальше
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29 мая 2019 года 16:24
Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) подала иск против Sony Interactive Entertainment Europe, обвинив компанию в нарушении законодательства из-за того, что она отказалась вернуть покупателям деньги за неработающие видеоигры для приставки... читать дальше
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29 мая 2019 года 16:21
Газпромбанк завершил размещение облигаций серии 001Р-10Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на облигации прошел 20 мая в течение часа.
Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых. Ставка зафиксирована... читать дальше
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29 мая 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,86 пункта (0,838%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2631,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2633,11 (+0,89%) пункта, минимальное -... читать дальше
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29 мая 2019 года 16:15
Eni приобретает у ExxonMobil 10-процентную долю в трех блоках на шельфе Мозамбика - A5-B, Z5-C и Z5-D, сообщила Eni. В итоге состав акционеров проекта будет представлен компаниями ExxonMobil (40%, оператор), мозамбикская госкомпания Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH,... читать дальше
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