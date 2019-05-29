ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,168 руб.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) в иностранной и национальной валютах на уровне "Ba2".

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Совокупная чистая прибыль банков США в 1-м квартале 2019 года увеличилась на 8,7% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0813 руб.

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В январе-апреле 2019 года ООО "Лада Ижевский автомобильный завод" ("Лада Ижевск", входит в группу "АвтоВАЗ") увеличило производство на 8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-служба Минпромторга Удмуртии.

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года составила 93,2517% от номинала, что соответствует доходности 8,19% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

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Американские фондовые индексы в начале торгов в среду падают из-за опасений относительно темпов роста глобальной экономики и усиления напряженности в торговых отношениях США и КНР.

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9 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-206 на 22 млрд 240,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

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Объем выпуска трехлетних панда-бондов составит 2 млрд юаней ($289 млн), сообщает The Financial Times. Размещение пройдет в среду и четверг.

Португалия станет первой страной из еврозоны, разместившей гособлигации на китайском рынке.

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Выручка "Зарубежнефти" по МСФО в 2018 году выросла на 45% (в годовом сравнении) - до примерно 100 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA в 2 раза превысил уровень 2017 года и составил 36 млрд руб.