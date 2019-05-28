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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,6098 руб.
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28 мая 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,6098 руб.
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28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,6098 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,4525 руб., максимальный - 64,75 руб. К этому времени было заключено 20169 сделок. Объем торгов составил 153402,95 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,6625 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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