Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,5629 руб.

28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 257 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5629 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,4325 руб., максимальный - 64,65 руб. Было заключено 10705 сделок. Объем торгов составил 53591,89 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,62 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.