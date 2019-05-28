Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,2327 руб.

28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 924 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2327 руб.

Минимальный курс евро составил 72,0475 руб., максимальный - 72,325 руб. Было заключено 3006 сделок. Объем торгов составил 16926,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,3 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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