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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 29 мая в размере 72,168 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2019 году может составить 1,4%
МВФ ожидает сохранения темпов роста ВВП РФ в 2019 году на уровне среднего значения за последние три года, которое составляло в среднем 1,4%. При этом в заявлении не приводится конкретная цифра прогноза
 
Visa раскрыла размер межбанковской комиссии в России
Visa, которая оставалась единственной крупной платежной системой, не раскрывшей размер межбанковской комиссии для России, теперь сделала это. Visa обнародовала межбанковские комиссии за прием карт в России после того, как ритейлеры снова подняли...
 
Доля экономящих россиян выросла за 2018 г. до 83%
В апреле текущего года в ходе очередного всероссийского опроса населения исследовательский холдинг Ромир попросил своих респондентов рассказать, на каких статьях расходов они экономили в течение последнего года. В ходе опроса выяснилось, что за...
 
Вопросы заемного труда пропишут в законе
Минэкономразвития предлагает ввести список требований, которые будут регламентировать процедуру предоставления заемного труда юридическими лицами. Сейчас, напоминает "Коммерсант", процедура предоставления временных работников описана отдельным...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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28 мая 2019 года 13:02

ЦБ РФ установил курс евро с 29 мая в размере 72,168 руб.

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28 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 мая, составляет 72,168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,83 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
28 мая 2019 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 28 мая снижается
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,18 пункта (0,273%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2625,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2640,79 (+0,3%) пункта, минимальное - 2621,76 (-0,42%)...    читать дальше
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28 мая 2019 года 16:11
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг ГК "Автодор" на уровне "ruAA+"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ГК "Автодор" на уровне "ruAA+", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинг компании был присвоен с отступлением от действующей методологии присвоения рейтингов...    читать дальше
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28 мая 2019 года 16:09
Мосбиржа зарегистрировала облигации Газпромбанка на сумму 5 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала облигации Газпромбанка серии 001Р-10Р на сумму 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B021000354B001P.

Сбор заявок на...    читать дальше
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28 мая 2019 года 16:09
В первом чтении принят пакет законопроектов о СПИК 2.0
Госдума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов, в которых прописывается обновленный механизм специальных инвестиционных контрактов - так называемый "СПИК 2.0". Речь идет об основном, подготовленном Минпромторгом законопроекте "О внесении изменений в ФЗ "О промышленной...    читать дальше
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28 мая 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 63,85/65,17 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,85/65,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи...
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28 мая 2019 года 16:01
К 10 июня будет представлена стратегия развития туризма в РФ до 2035 года
Стратегию развития в России въездного и внутреннего туризма до 2035 года анонсируют 10 июня, сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец. "К 10 июня коллеги договорились доработать стратегию в соответствии с замечаниями, которые были сделаны участниками группы. Тогда...    читать дальше
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28 мая 2019 года 15:57
"Мечел" определил ставки 17-18-го купонов облигаций 19-й серии в размере 10,375%
ПАО "Мечел" определило ставки 17-18-го купонов облигаций 19-й серии в размере 10,375% годовых, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, выпуск объемом 5 млрд рублей были реструктуризирован. Держатели этих бумаг отказались от оферты в июне 2016 года в обмен на...    читать дальше
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28 мая 2019 года 15:53
Минфин РФ 29 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 26209 и 26225
Министерство финансов России 29 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26209 и ОФЗ-ПД серии 26225 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26209 с погашением 20 июля 2022 года имеют 20...    читать дальше
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28 мая 2019 года 15:52
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг ГК "Автодор" на уровне "ruAA+"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ГК "Автодор" на уровне "ruAA+", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинг компании был присвоен с отступлением от действующей методологии присвоения рейтингов...    читать дальше
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28 мая 2019 года 15:43
До начала сезона может быть увеличена доля субсидированных авиабилетов - Голодец
Доля субсидированных авиабилетов сейчас далека от желаемой, их число надо увеличить, считает вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Сегодня населения есть запрос на комфортный доступный отдых. Есть поручение, которое прорабатывается в правительстве - я надеюсь, до начала...    читать дальше
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28 мая 2019 года 15:32
Строительство северного дублера Кутузовского проспекта обойдется в 40 млрд руб., проезд будет платным
Строительство северного дублера Кутузовского проспекта оценивается в 40 млрд рублей, пишет газета "Ведомости".

"Предварительно стоимость строительства дублера оценивается в 40 млрд руб. Все расходы по проектированию, строительству и обслуживанию несет концессионер", -...    читать дальше
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28 мая 2019 года 15:30
В среду, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 20642,93 млн руб.
В среду, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 20642,93 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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28 мая 2019 года 15:30
В среду, 29 мая, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95493,15 млн руб.
В среду, 29 мая, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95493,15 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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28 мая 2019 года 15:23
На торгах в Чикаго цены на кукурузу достигли 3-летнего максимума
На торгах в Чикаго цены фьючерсов на кукурузу достигли максимума почти за 3 года из-за того, что ливни и паводки препятствуют посевной кампании в США, пишет Bloomberg.

Цены на кукурузу взлетели на 18% за две недели, стоимость пшеницы могут продемонстрировать...    читать дальше
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28 мая 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,2327 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 924 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2327 руб.

Минимальный курс евро составил 72,0475 руб., максимальный -...    читать дальше
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28 мая 2019 года 15:10
Азиатские фондовые индикаторы завершили день на позитиве
По итогам торгов во вторник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в отсутствие важных событий, способных повлиять на динамику рынка.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,4%,...    читать дальше
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