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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 28 мая составил 64,5394 руб.
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28 мая 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 28 мая составил 64,5394 руб.
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28 мая. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 945 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,5394 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 758 пунктов. Минимальная цена 64,4525 руб., максимальная - 64,59 руб. Было заключено 4518 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 29082 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,535 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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