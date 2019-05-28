Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 166,2 млрд руб.

28 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 мая по данным на начало операционного дня выросло до 166,2 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,18 пункта (0,273%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2625,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2640,79 (+0,3%) пункта, минимальное - 2621,76 (-0,42%)... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ГК "Автодор" на уровне "ruAA+", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг компании был присвоен с отступлением от действующей методологии присвоения рейтингов... Рейтинг компании был присвоен с отступлением от действующей методологии присвоения рейтингов... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации Газпромбанка серии 001Р-10Р на сумму 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B021000354B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B021000354B001P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Госдума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов, в которых прописывается обновленный механизм специальных инвестиционных контрактов - так называемый "СПИК 2.0". Речь идет об основном, подготовленном Минпромторгом законопроекте "О внесении изменений в ФЗ "О промышленной... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,85/65,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи...

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Стратегию развития в России въездного и внутреннего туризма до 2035 года анонсируют 10 июня, сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец. "К 10 июня коллеги договорились доработать стратегию в соответствии с замечаниями, которые были сделаны участниками группы. Тогда... читать дальше

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ПАО "Мечел" определило ставки 17-18-го купонов облигаций 19-й серии в размере 10,375% годовых, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, выпуск объемом 5 млрд рублей были реструктуризирован. Держатели этих бумаг отказались от оферты в июне 2016 года в обмен на... Как сообщалось, выпуск объемом 5 млрд рублей были реструктуризирован. Держатели этих бумаг отказались от оферты в июне 2016 года в обмен на... читать дальше

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Министерство финансов России 29 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26209 и ОФЗ-ПД серии 26225 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26209 с погашением 20 июля 2022 года имеют 20... Облигации серии 26209 с погашением 20 июля 2022 года имеют 20... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ГК "Автодор" на уровне "ruAA+", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг компании был присвоен с отступлением от действующей методологии присвоения рейтингов... Рейтинг компании был присвоен с отступлением от действующей методологии присвоения рейтингов... читать дальше

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Доля субсидированных авиабилетов сейчас далека от желаемой, их число надо увеличить, считает вице-премьер РФ Ольга Голодец. "Сегодня населения есть запрос на комфортный доступный отдых. Есть поручение, которое прорабатывается в правительстве - я надеюсь, до начала... "Сегодня населения есть запрос на комфортный доступный отдых. Есть поручение, которое прорабатывается в правительстве - я надеюсь, до начала... читать дальше

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Строительство северного дублера Кутузовского проспекта оценивается в 40 млрд рублей, пишет газета "Ведомости". "Предварительно стоимость строительства дублера оценивается в 40 млрд руб. Все расходы по проектированию, строительству и обслуживанию несет концессионер", -... "Предварительно стоимость строительства дублера оценивается в 40 млрд руб. Все расходы по проектированию, строительству и обслуживанию несет концессионер", -... читать дальше

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В среду, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 20642,93 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 29 мая, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95493,15 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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На торгах в Чикаго цены фьючерсов на кукурузу достигли максимума почти за 3 года из-за того, что ливни и паводки препятствуют посевной кампании в США, пишет Bloomberg. Цены на кукурузу взлетели на 18% за две недели, стоимость пшеницы могут продемонстрировать... Цены на кукурузу взлетели на 18% за две недели, стоимость пшеницы могут продемонстрировать... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 924 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2327 руб. Минимальный курс евро составил 72,0475 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 72,0475 руб., максимальный -... читать дальше

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По итогам торгов во вторник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в отсутствие важных событий, способных повлиять на динамику рынка. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,4%,... Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,4%,... читать дальше

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