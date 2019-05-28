Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,3192 руб.

28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3192 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,3117 руб., максимальный - 9,334 руб. Было заключено 66 сделок. Объем торгов составил 363,95 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,3191 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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