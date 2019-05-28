28 мая 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Май 2019
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Май 2019
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Апрель 2019
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Май 2019
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Март 2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Май 2019
Это автоматическое сообщение.
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28 мая 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,18 пункта (0,273%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2625,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2640,79 (+0,3%) пункта, минимальное - 2621,76 (-0,42%)... читать дальше
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28 мая 2019 года 16:11
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ГК "Автодор" на уровне "ruAA+", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Рейтинг компании был присвоен с отступлением от действующей методологии присвоения рейтингов... читать дальше
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28 мая 2019 года 16:09
"Московская биржа" зарегистрировала облигации Газпромбанка серии 001Р-10Р на сумму 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B021000354B001P.
Сбор заявок на... читать дальше
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28 мая 2019 года 16:09
Госдума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов, в которых прописывается обновленный механизм специальных инвестиционных контрактов - так называемый "СПИК 2.0". Речь идет об основном, подготовленном Минпромторгом законопроекте "О внесении изменений в ФЗ "О промышленной... читать дальше
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28 мая 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,85/65,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи...
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28 мая 2019 года 16:01
Стратегию развития в России въездного и внутреннего туризма до 2035 года анонсируют 10 июня, сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец. "К 10 июня коллеги договорились доработать стратегию в соответствии с замечаниями, которые были сделаны участниками группы. Тогда... читать дальше
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28 мая 2019 года 15:57
ПАО "Мечел" определило ставки 17-18-го купонов облигаций 19-й серии в размере 10,375% годовых, говорится в сообщении компании.
Как сообщалось, выпуск объемом 5 млрд рублей были реструктуризирован. Держатели этих бумаг отказались от оферты в июне 2016 года в обмен на... читать дальше
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28 мая 2019 года 15:53
Министерство финансов России 29 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26209 и ОФЗ-ПД серии 26225 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26209 с погашением 20 июля 2022 года имеют 20... читать дальше
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28 мая 2019 года 15:52
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ГК "Автодор" на уровне "ruAA+", прогноз по рейтингу "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Рейтинг компании был присвоен с отступлением от действующей методологии присвоения рейтингов... читать дальше
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28 мая 2019 года 15:43
Доля субсидированных авиабилетов сейчас далека от желаемой, их число надо увеличить, считает вице-премьер РФ Ольга Голодец.
"Сегодня населения есть запрос на комфортный доступный отдых. Есть поручение, которое прорабатывается в правительстве - я надеюсь, до начала... читать дальше
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28 мая 2019 года 15:32
Строительство северного дублера Кутузовского проспекта оценивается в 40 млрд рублей, пишет газета "Ведомости".
"Предварительно стоимость строительства дублера оценивается в 40 млрд руб. Все расходы по проектированию, строительству и обслуживанию несет концессионер", -... читать дальше
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28 мая 2019 года 15:30
В среду, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 20642,93 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 мая 2019 года 15:30
В среду, 29 мая, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95493,15 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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28 мая 2019 года 15:23
На торгах в Чикаго цены фьючерсов на кукурузу достигли максимума почти за 3 года из-за того, что ливни и паводки препятствуют посевной кампании в США, пишет Bloomberg.
Цены на кукурузу взлетели на 18% за две недели, стоимость пшеницы могут продемонстрировать... читать дальше
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28 мая 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 924 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2327 руб.
Минимальный курс евро составил 72,0475 руб., максимальный -... читать дальше
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28 мая 2019 года 15:10
По итогам торгов во вторник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в отсутствие важных событий, способных повлиять на динамику рынка.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,4%,... читать дальше
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