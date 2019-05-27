Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3265 руб.

27 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3265 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,3199 руб., максимальный - 9,335 руб. Было заключено 129 сделок. Объем торгов составил 566,63 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,3233 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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