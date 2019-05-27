Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,1403 руб.

27 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 558 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1403 руб.

Минимальный курс евро составил 72,09 руб., максимальный - 72,23 руб. Было заключено 3176 сделок. Объем торгов составил 16880,54 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,1575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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